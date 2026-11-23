İBB BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2026 | İBB Genç Üniversiteli burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
İBB burs sonuçları 2026 sorgulama ekranı, 2026-2027 eğitim öğretim yılı başvurularının 23 Ekim'de sona ermesinin ardından üniversite öğrencilerinin gündemine geldi. VGM burs sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte İBB Genç Üniversiteli burs başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş hızlandı. Başvuru yapan öğrenciler, 20 bin TL'lik eğitim desteğinin sonuçlarını öğrenmek için İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? sorularına yanıt arıyor. İşte, 2026 İBB burs sonuçları sorgulama ekranı…
İBB burs sonuçları, 29 Eylül-23 Ekim 2026 tarihleri arasında başvuru işlemlerini gerçekleştiren üniversite öğrencileri tarafından yakından takip ediliyor. İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteği başvurularında ön lisans ve lisans öğrencileri için 30, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 40 yaş sınırı uygulanıyor. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından 2026-2027 İBB burs başvuru sonuçları Genç Üniversiteli internet adresi üzerinden öğrenilebilecek. Peki, İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak, sonucu nasıl sorgulanır? İşte, İBB Genç Üniversiteli burs 2026 sonuç tarihi ve sorgulama ekranına ilişkin merak edilenler…
İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
2026-2027 eğitim öğretim yılı İBB Genç Üniversiteli burs başvuru sonuçları, henüz açıklanmadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sonuçların ilan edileceği kesin tarih hakkında da resmi bir duyuru yapılmadı.
İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İBB burs sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir takvim paylaşılmadı. 2026-2027 dönemi başvuruları 29 Eylül-23 Ekim 2026 tarihleri arasında alındı.
Geçtiğimiz yıl İBB Genç Üniversiteli burs sonuçları ocak ayında açıklanmıştı. Bu nedenle öğrenciler yeni dönem sonuçları için ocak ayına odaklanırken, 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin kesin açıklamanın İBB tarafından yapılması bekleniyor.
İBB GENÇ ÜNİVERSİTELİ BURS SONUCU NASIL SORGULANIR?
İBB Genç Üniversiteli burs başvuru sonuçları, belediyenin resmi başvuru portalı üzerinden sorgulanabilecek. Sonuç ekranına ulaşmak isteyen öğrenciler şu adımları takip edebilecek:
2026-2027 İBB BURS ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?
İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteği kapsamında 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrencilere toplam 20 bin TL burs desteği sağlanacak.
Ödemelerin önceki yıllarda olduğu gibi iki ayrı dönemde, 10 bin TL ve 10 bin TL şeklinde yapılması bekleniyor. Burs ödemeleri, öğrencilerin başvuru sırasında bildirdiği banka hesaplarına yatırılacak. Öğrenciler ödeme durumlarını bankalarının mobil uygulamaları veya müşteri hizmetleri üzerinden kontrol edebilecek.