İBB burs sonuçları, 29 Eylül-23 Ekim 2026 tarihleri arasında başvuru işlemlerini gerçekleştiren üniversite öğrencileri tarafından yakından takip ediliyor. İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteği başvurularında ön lisans ve lisans öğrencileri için 30, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 40 yaş sınırı uygulanıyor. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından 2026-2027 İBB burs başvuru sonuçları Genç Üniversiteli internet adresi üzerinden öğrenilebilecek. Peki, İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak, sonucu nasıl sorgulanır? İşte, İBB Genç Üniversiteli burs 2026 sonuç tarihi ve sorgulama ekranına ilişkin merak edilenler…