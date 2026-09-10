Apple iPhone 18 Pro ve Pro Max ne kadar oldu ? iPhone 18 Pro, Pro Max ne zaman satışa çıkacak, özellikleri neler?
Apple'ın merakla beklenilen modeli iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max için geri sayım sona erdi. iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max fiyatları, teknoloji tutukunları tarafından merak edilirken gözler 9 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen Apple lansmanına çevrildi. iPhone 18 Pro'nun yaklaşık 1.210 dolar, iPhone 18 Pro Max'in ise 1.320 dolar başlangıç fiyatıyla satışa çıkabileceği öne sürülüyor. Peki, iphone 18 ne zaman tanıtılacak? İşte, iphone 18 Pro Max renkleri ve özellikleri hakkında merak edilenler…
Apple iPhone 18 Pro, Pro Max fiyatları ve özellikleri için gözler Apple lansmanına çevrildi. 9 Eylül Çarşamba günü saat 20:00’de Apple tarafından gerçekleştirildi olan tanıtımda iPhone 18 Pro ve Pro Max modelleri kamuoyuna duyuruldu. iPhone 18 Pro ve Pro Max satış tarihi için araştırmalar sürerken gözler “iPhone 18 ne zaman satışa çıkacak, Türkiye fiyatı ne kadar olacak?” sorusunun yanıtına çevrildi. İşte, iPhone 18 Pro ve Pro Max satış fiyatı hakkında merak edilenler…
2026 APPLE LANSMANI NE ZAMAN?
Apple tarafından yapılan resmi açıklamaya göre 2026 Apple lansmanı 9 Eylül 2026 Çarşamba günü TSİ 20.00'de gerçekleştirildi. Etkinlikte yeni iPhone modellerinin tanıtılması beklenirken, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'in de lansmanda duyuruldu
IPHONE 18 PRO VE PRO MAX NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Apple'ın iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerini 9 Eylül 2026 tarihinde tanıtması bekleniyor. Modellerin tanıtımın ardından kısa süre içinde ön siparişe açılması ve satışa sunulması bekleniyor. İPhone 18 Pro ve Pro Max Türkiye satış tarihi ise Apple'ın açıklamasıyla kesinleşecek.
IPHONE 18 ÖZELLİKLERİ NELER OLACAK?
Yeni seride iki model öne çıkıyor:
iPhone 18 Pro: 6.3 inç LTPO OLED ekran, 120Hz yenileme hızı, 3000 nit parlaklık. 4056–4288 mAh batarya kapasitesi.
iPhone 18 Pro Max: 6.9 inç OLED ekran, daha büyük batarya (5391–5567 mAh), değişken diyaframlı periskop telefoto kamera ile profesyonel çekimlere odaklanıyor.
Her iki modelde de A20 Pro işlemci (2nm), yeni Apple C2 modem, Wi-Fi 7 ve uydu iletişim desteği bulunuyor. Kamera tarafında üçlü 48 MP sistem, LiDAR tarayıcı ve ProRes RAW desteği dikkat çekiyor. Bununla birlikte batarya gücünde de ciddi bir artış göstereceği açıklandı.
A20 PRO ÇİP: 2 NANOMETRE İLE YENİ NESİL PERFORMANS
Apple’ın yeni A20 Pro işlemcisi, 2 nanometre teknolojisiyle sektörde önemli bir adım atıyor. CPU ve GPU tarafında yüzde 25’e varan performans artışı, daha düşük güç tüketimiyle uzayan batarya ömrü ve gelişmiş Neural Engine sayesinde yapay zeka görevlerinde (fotoğraf düzenleme, metin önerileri, kişisel asistan işlevleri) belirgin iyileşmeler vadediliyor. Yeni modem ile 5G hızlarında yüzde 30’a varan artış da öne çıkan özellikler arasında.
Performans: CPU ve GPU tarafında yüzde 25’e varan hız artışı.
Enerji Verimliliği: Daha düşük güç tüketimiyle batarya ömrünü uzatıyor.
Yapay Zeka: Neural Engine, saniyede trilyonlarca işlem yaparak fotoğraf düzenleme, metin önerileri ve kişisel asistan fonksiyonlarını daha akıllı hale getiriyor.
Bağlantı: Yeni Apple C2 modem ile 5G hızlarında %30 artış, Wi-Fi 7 ve uydu iletişim desteği.
BEKLENİLEN IPHONE 18 ÖZELLİKLERi NELER?
IPHONE 18 PRO VE PRO MAX ÖZELLİKLERİ NELER OLACAK?
Performans: CPU ve GPU tarafında yüzde 25’e varan hız artışı.
Enerji Verimliliği: Daha düşük güç tüketimiyle batarya ömrünü uzatıyor.
Yapay Zeka: Neural Engine, saniyede trilyonlarca işlem yaparak fotoğraf düzenleme, metin önerileri ve kişisel asistan fonksiyonlarını daha akıllı hale getiriyor.
Bağlantı: Yeni Apple C2 modem ile 5G hızlarında %30 artış, Wi-Fi 7 ve uydu iletişim desteği.
APPLE WATCH SERIES 12 VE ULTRA 4
Etkinlikte sağlık ve spor odaklı yeni nesil saatler de tanıtıldı. Apple Watch Series 12 ve Ultra 4 modelleri, gelişmiş sensörler, daha uzun batarya ömrü ve yeni yazılım özellikleriyle kullanıcıların karşısına çıkıyor.
iOS 27 İLE ÇOCUK GÜVENLİK SİSTEMİ
Apple, iOS 27 ile birlikte çocuk güvenlik sistemini tanıttı.
Mesajlarda içerik uyarısı: Çocuklara gönderilen veya onların göndermeye çalıştığı uygunsuz görseller otomatik olarak bulanıklaştırılıyor.
Ebeveyn kontrolü: Aile paylaşımı üzerinden ebeveynler, çocukların cihaz kullanımını daha detaylı şekilde yönetebiliyor.
Güvenlik rehberi: Çocuklara çevrimiçi ortamda güvenli davranışlar konusunda yönlendirmeler sunuluyor.
Yapay zeka destekli filtreleme: Görsel ve metin içerikleri cihaz üzerinde işlenerek gizlilik korunuyor.
Sağlık araştırmalarına dayalı rehberlik: Ebeveynlere çocukların dijital alışkanlıkları konusunda uzman görüşlerine dayalı öneriler sunuluyor.
IPHONE 18 PRO VE PRO MAX TÜRKİYE FİYATI BELLİ OLDU MU?
Apple’ın yeni Pro serisi Türkiye’de şu fiyatlarla satışa sunulacak:
iPhone 18 Pro: 6.3 inç ekran, başlangıç fiyatı 137.999 TL
iPhone 18 Pro Max: 6.9 inç ekran, başlangıç fiyatı 149.999 TL
IPHONE DUO: APPLE’IN İLK KATLANIR TELEFONU
Etkinliğin en dikkat çeken ürünü, esnek ekranlı iPhone Duo oldu. Cihaz, katlanır telefon pazarında Apple’ın uzun süredir beklenen girişi olarak nitelendiriliyor. Kitap gibi açılan (book-style) form faktörüne sahip model, kapalıyken klasik bir iPhone boyutunda dururken açıldığında neredeyse tablet büyüklüğünde bir ekran sunuyor.
İç ekran 5,4 inçlik dış ekranla birlikte 7,8 LTPO OLED panel olarak tanıtıldı. 120 Hz ProMotion yenileme hızı, yüksek parlaklık değerleri ve çok düşük kırışıklık (crease) seviyesiyle dikkat çekiyor. Dış ekran ise 5,5-6 inç aralığında, tek elle kullanımı kolaylaştıracak şekilde tasarlandı. Apple, katlama mekanizmasında özel bir menteşe sistemi ve ultra ince cam teknolojisi kullandığını vurgulayarak dayanıklılığı ön plana çıkardı. Cihazın binlerce katlama döngüsüne dayanacak şekilde test edildiği belirtildi.
Yazılım tarafında iOS, katlanır forma özel optimizasyonlarla geldi. Uygulamalar açık ve kapalı konumda sorunsuz geçiş yapabiliyor, çoklu pencere desteği ve stage manager benzeri düzenlemeler tablet benzeri kullanım sunuyor. Kamera sisteminde ise Pro modellerle uyumlu yüksek çözünürlüklü sensörler yer alırken, katlanır yapıya özel olarak hem iç hem dış ekranda selfie ve görüntülü arama deneyimi iyileştirildi. Apple, cihazın inceliğini ve ağırlığını mümkün olduğunca düşük tuttuğunu, titanium ve özel alaşımlarla güçlendirilmiş gövde kullandığını açıkladı. Batarya tarafında ise katlanır yapıya rağmen tam gün kullanım vaat eden kapasite ve hızlı şarj desteği öne çıktı. Fiyatlandırmanın premium segmentin en üst noktasında olacağı ve “bir aylık kira bedeli” seviyesine yaklaşabileceği yönündeki beklentiler, lansman sonrası da konuşulmaya devam ediyor.
iPhone Duo, Apple’ın premium segmentteki rekabet gücünü artırmayı ve katlanır telefon pazarında yeni bir standart belirlemeyi hedefliyor.
iPHONE DUO: TÜRKİYE FİYATLARI
Apple’ın katlanır modeli iPhone Duo Türkiye’de şu fiyatlarla satışa çıkacak:
256 GB: 229.999 TL
512 GB: 246.999 TL
1 TB: 280.999 TL
2 TB: 335.999 TL
AIRPODS 5: SES TEKNOLOJİSİNDE YENİ SEVİYE
Apple’ın yeni AirPods 5 modeli, hem tasarım hem de teknoloji açısından dikkat çekiyor:
Yeni ses sürücüleri: Daha geniş frekans aralığı ve yüksek çözünürlüklü ses desteği.
Uyarlanabilir gürültü engelleme: Ortama göre otomatik ayarlanan aktif gürültü engelleme.
Uzun pil ömrü: Tek şarjla ANC (Aktif gürültü önleme) açıkken 5 saate kadar dinleme süresi sunuyor.
Sağlık sensörleri: Kalp ritmi ve kulak içi sıcaklık ölçümü.
Bağlantı: Bluetooth 6E ve Apple’ın yeni N2 çipi ile daha stabil bağlantı.
Yeni tasarım: Daha ergonomik kulak yapısı, dört farklı renk seçeneği.
IPHONE 18 PRO VE PRO MAX RENKLERİ NELER OLACAK?
iPhone 18 Pro ve Pro Max renkleri için son iddialarda koyu kiraz, açık mavi ve gümüş seçenekleri öne çıkıyor. Ancak renk seçenekleri Apple tarafından henüz resmi olarak açıklanmadı. Kesin renk listesi tanıtım etkinliğinde belli olacak.