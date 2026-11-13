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        Haberler Bilgi İPTAL EDİLEN VAPUR SEFERLERİ: 13 Kasım Bugün hangi vapur seferleri iptal edildi? İDO, BUDO iptal seferler listesi

        İPTAL EDİLEN VAPUR SEFERLERİ: 13 Kasım Bugün hangi vapur seferleri iptal edildi? İDO, BUDO iptal seferler listesi

        13 Kasım 2026 Cuma günü İstanbul ve Marmara Denizi çevresinde etkisini gösteren kuvvetli lodos, deniz ulaşımında aksamalara yol açtı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur ve deniz otobüsü seferlerinde iptal kararları alınırken, gözler Şehir Hatları, İDO ve BUDO'dan yapılacak açıklamalara çevrildi. İşe, okula veya seyahate deniz yoluyla gitmeyi planlayan vatandaşlar, iptal edilen hatları ve güncel sefer durumlarını öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 13 Kasım'da hangi vapur seferleri iptal edildi, seferler yeniden başlayacak mı? İşte Şehir Hatları, İDO ve BUDO'nun son dakika iptal seferleri listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Kasım 2026 - 10:20 Güncelleme:
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        1

        13 Kasım 2026 Cuma günü Marmara Bölgesi'nde etkili olan şiddetli lodos, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Rüzgarın hızını artırmasıyla birlikte İstanbul başta olmak üzere birçok noktada vapur ve deniz otobüsü seferlerine yönelik iptal kararları peş peşe geldi. Şehir Hatları, İDO ve BUDO'nun duyurularını takip eden yolcular, bugün hangi güzergahlarda ulaşımın durdurulduğunu ve seferlerin ne zaman yeniden başlayacağını merak ediyor. Günlük ulaşımını deniz yoluyla sağlayan vatandaşlar için 13 Kasım tarihli iptal listeleri yakından takip ediliyor. İşte bugün iptal edilen seferler ve son gelişmeler...

        2

        VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ EDİLDİ?

        İstanbul ve Marmara genelinde 13 Kasım 2026 Cuma günü etkisini sürdüren kötü hava şartları, deniz ulaşımında kesintilere neden oldu. Lodosun etkisiyle bazı vapur ve deniz otobüsü seferleri programdan kaldırılırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları da belirli güzergâhlarda ulaşımın yeni bir bilgilendirme yapılıncaya kadar durdurulduğunu açıkladı.

        Şehir hatları iptal edilen seferler:

        Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş

        Büyükada-Sedef Adası

        Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada

        Beşiktaş-Adalar

        23.30 Kadıköy-Adalar

        Bostancı-Adalar Ring Hattı

        06.35 Adalar-Kadıköy-Kabataş

        06.45 Kabataş-Kadıköy-Adalar

        07.05 Bostancı-Adalar-Kadıköy-Kabataş

        07.55 Büyükada-Heybeliada-Kabataş

        Ayrıca, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu Ring Hattı ve Aşiyan-Üsküdar Hattı seferleri ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek ve Bebek-Üsküdar olarak yapılacaktır.

        3

        İDO SEFERLERİ İPTAL Mİ EDİLİ?

        13 Kasım 2026 Cuma günü denizde etkili olan olumsuz hava şartları, İDO'nun sefer programında değişikliğe gitmesine neden oldu. Şirket tarafından yapılan bilgilendirmede, Yenikapı, Yalova, Bandırma, Kadıköy, Kabataş, Bursa ve Armutlu bağlantılı bazı deniz otobüsü seferlerinin hava muhalefeti nedeniyle gerçekleştirilemeyeceği açıklandı. İDO yolcuları ise iptal edilen seferlerin saatlerini ve güzergâhlarını öğrenmek için güncel duyuruları takip ediyor.

        13 Kasım 2026 İDO İptal Seferleri

        - 07.45 Yenikapı-Yalova

        - 07.45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy

        - 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

        - 09.05 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa

        - 11.00 Girne-Taşucu

        - 11.30 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma

        4

        BUDO SEFERLERİ İPTAL Mİ?

        BUDO, 13 Kasım 2026 Cuma günü yapılması planlanan 10 deniz otobüsü seferini olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal etti.

        13 Kasım 2026 BUDO İptal Seferleri

        - 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

        - 08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

        - 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

        - 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

        - 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş)

        - 10.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

        - 13.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

        - 14.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

        - 14.00 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas)

        - 15.30 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

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