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        Haberler Bilgi İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI 14 EKİM 2026: Sağanak sonrası İstanbul barajları doluluk oranı yüzde kaç? Ömerli, Elmalı, Alibey, Terkos, Darlık, Büyükçekmece barajlarında son durum

        İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI 14 EKİM 2026: Sağanak sonrası İstanbul barajları doluluk oranı yüzde kaç? Ömerli, Elmalı, Alibey, Terkos, Darlık, Büyükçekmece barajlarında son durum

        İstanbul baraj doluluk oranları 14 Ekim 2026 Çarşamba günü itibarıyla güncellendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren kuvvetli yağış başladı. Sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış sonrası gözler barajlardaki su seviyelerine çevrildi. Ömerli, Elmalı, Alibey, Terkos, Büyükçekmece başta olmak üzere barajların güncel doluluk oranları merak konusu oldu. Peki sağanak sonrası İstanbul barajları doluluk oranı yüzde kaç? İşte 14 Ekim 2026 İSKİ baraj doluluk oranları ile Ömerli, Elmalı, Alibey, Terkos ve diğer İstanbul barajlarında son durum…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 00:24 Güncelleme:
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        İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oluyor. Yağışların barajlara etkisini merak eden megakentliler İstanbul baraj doluluk oranları 14 Ekim 2026 verilerini araştırıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan güncel veriler, barajlardaki su seviyesinin hangi noktada olduğunu ortaya koydu. Peki, 14 Ekim 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? Ömerli, Terkos, Büyükçekmece ve Alibey barajlarında son durum ne? İşte İSKİ'nin açıkladığı güncel veriler…

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        İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI 14 EKİM 2026: İstanbul BARAJLARI YÜZDE KAÇ DOLU?

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan 14 Ekim 2026 tarihli verilere göre, İstanbul'daki barajların toplam doluluk oranı yüzde 38.06 olarak kaydedildi.

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        İSTANBUL'UN EN DOLU BARAJI HANGİSİ?

        14 Ekim verilerine göre İstanbul'da en yüksek doluluk oranı yüzde 77,79 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Elmalı'yı yüzde 59,91 ile Darlık Barajı ve yüzde 54,25 ile Ömerli Barajı takip etti. Bu üç baraj, açıklanan tabloda yüzde 50'nin üzerinde doluluk oranına sahip kaynaklar olarak öne çıktı.

        4

        İSTANBUL'UN EN BOŞ BARAJI PABUÇDERE OLDU

        İstanbul'da en düşük doluluk oranı yüzde 2,93 ile Pabuçdere Barajı'nda kaydedildi. Kazandere Barajı da yüzde 7,71'lİk doluluk oranıyla düşük seviyelerde kaldı. Bu iki barajdaki oranlar, İstanbul genelindeki yüzde 37,68'lik ortalamanın oldukça altında bulunuyor.

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        14 EKİM 2026 İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

        İSKİ'nin açıkladığı verilere göre İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranları şöyle:

        ÖMERLİ %54.25

        DARLIK %59.91

        ELMALI %77.79

        TERKOS %30.57

        ALİBEY %34.44

        BÜYÜKÇEKMECE %26.04

        SAZLIDERE %20.16

        ISTRANCALAR %43.73

        KAZANDERE %7.71

        PAPUÇDERE %2.93

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