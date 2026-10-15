İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI 14 EKİM 2026: Sağanak sonrası İstanbul barajları doluluk oranı yüzde kaç? Ömerli, Elmalı, Alibey, Terkos, Darlık, Büyükçekmece barajlarında son durum

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oluyor. Yağışların barajlara etkisini merak eden megakentliler İstanbul baraj doluluk oranları 14 Ekim 2026 verilerini araştırıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan güncel veriler, barajlardaki su seviyesinin hangi noktada olduğunu ortaya koydu. Peki, 14 Ekim 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? Ömerli, Terkos, Büyükçekmece ve Alibey barajlarında son durum ne? İşte İSKİ'nin açıkladığı güncel veriler…