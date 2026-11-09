İSKİ GÜNCEL VERİLERİ PAYLAŞTI! 9 Kasım 2026 İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, su seviyesi yükseldi mi? İstanbul barajlarında son durum...
İstanbul'da son günlerde etkisini gösteren kuvvetli sağanak yağışlar, barajlardaki su seviyelerini yeniden gündeme taşıdı. Kent genelinde etkili olan yağışlarla birlikte barajların doluluk oranlarında artış görülürken, İstanbullular güncel su rezervlerini merak etmeye başladı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) açıkladığı veriler yakından izlenirken, barajlardaki güncel durum belli oldu. Peki, 9 Kasım 2026 Pazartesi günü İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde kaç, barajlar doldu mu? İşte İSKİ'nin güncel verileri ve barajlardaki su seviyelerine ilişkin merak edilen ayrıntılar…
İstanbul'da son günlerde etkili olan sağanak yağışların ardından gözler kentin su ihtiyacını karşılayan barajlara çevrildi. Yağışlarla birlikte su seviyelerinde yaşanan artış, barajların güncel doluluk oranlarına ilişkin merakı artırdı. Ömerli, Terkos, Büyükçekmece, Sazlıdere, Alibey, Elmalı, Darlık, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarındaki son durum yakından takip ediliyor. İstanbullular, yağışların su rezervlerine ne kadar katkı sağladığını öğrenmek için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) paylaştığı verileri araştırıyor. Peki, 9 Kasım 2026 Pazartesi günü İstanbul barajlarının toplam doluluk oranı yüzde kaç oldu? Hangi barajda su seviyesi yükseldi? İşte İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarının güncel doluluk oranları ve merak edilen ayrıntılar…
İSKİ 9 KASIM 2026 BARAJ DOLULUK ORANI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan verilere göre, 9 Kasım 2026 Pazartesi günü İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 61,91 seviyesinde yer aldı.
İSTANBUL BARAJLARINDA GÜNCEL DURUM
Ömerli Barajı: yüzde 82,95
Darlık Barajı: yüzde 94,63
Elmalı Barajı: yüzde 69,10
Terkos Barajı: yüzde 51,81
Alibey Barajı: yüzde 79,58
Büyükçekmece Barajı: yüzde 41,18
Sazlıdere Barajı: yüzde 42,85
Istrancalar Barajı: yüzde 84,65
Kazandere Barajı: yüzde 12,27
Pabuçdere Barajı: yüzde 7,83