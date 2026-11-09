İSKİ GÜNCEL VERİLERİ PAYLAŞTI! 9 Kasım 2026 İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, su seviyesi yükseldi mi? İstanbul barajlarında son durum...

İstanbul'da son günlerde etkili olan sağanak yağışların ardından gözler kentin su ihtiyacını karşılayan barajlara çevrildi. Yağışlarla birlikte su seviyelerinde yaşanan artış, barajların güncel doluluk oranlarına ilişkin merakı artırdı. Ömerli, Terkos, Büyükçekmece, Sazlıdere, Alibey, Elmalı, Darlık, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarındaki son durum yakından takip ediliyor. İstanbullular, yağışların su rezervlerine ne kadar katkı sağladığını öğrenmek için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) paylaştığı verileri araştırıyor. Peki, 9 Kasım 2026 Pazartesi günü İstanbul barajlarının toplam doluluk oranı yüzde kaç oldu? Hangi barajda su seviyesi yükseldi? İşte İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarının güncel doluluk oranları ve merak edilen ayrıntılar…