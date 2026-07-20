İSPANYA KAÇ KEZ DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU? İspanya'nın kaç dünya kupası var? İspanya hangi yıllarda, kaç kere şampiyon oldu?
2026 FIFA Dünya Kupası, nefes kesen bir finalle tamamlandı. Normal süresi golsüz eşitlikle sona eren karşılaşmada Arjantin'i uzatma bölümünde bulduğu golle 1-0 mağlup eden İspanya, turnuvanın şampiyonu oldu. Büyük finalin ardından İspanya'nın Dünya Kupası tarihindeki toplam şampiyonluk sayısı ve kupayı daha önce hangi yıllarda kazandığı araştırılmaya başlandı. Peki, İspanya kaç kez dünya şampiyonu oldu? İşte İspanya Milli Takımı'nın Dünya Kupası başarıları ve şampiyonluk geçmişi…
2026 FIFA Dünya Kupası’nda şampiyonluk düğümü çözüldü. Finalde Arjantin’i mağlup eden İspanya, turnuvayı zirvede tamamlayarak kupanın sahibi oldu. Karşılaşmanın sona ermesinin ardından İspanya’nın Dünya Kupası tarihindeki şampiyonluk sayısı ve kupaya daha önce hangi yıllarda ulaştığı merak edilmeye başlandı. Peki, İspanya kaç kez dünya şampiyonu oldu? İşte İspanya Milli Takımı’nın Dünya Kupası başarıları ve şampiyonluk geçmişi…
İSPANYA KAÇ KEZ DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU?
İspanya Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası’ndaki zaferiyle şampiyonluk sayısını ikiye yükseltti.
İspanya, tarihindeki ilk Dünya Kupası’nı 2010 yılında Güney Afrika’da düzenlenen turnuvada kazandı. Hollanda ile oynanan finalin normal süresi golsüz tamamlanırken, uzatma bölümünde Andrés Iniesta’nın attığı gol İspanya’ya 1-0’lık galibiyeti ve ilk dünya şampiyonluğunu getirdi.
İspanya, ikinci kez çıktığı zirvede ise 2026 Dünya Kupası finalinde Arjantin’i yine uzatmalarda 1-0 mağlup ederek kupayı ikinci kez müzesine götürdü.
İSPANYA'NIN KAÇ DÜNYA KUPASI VAR?
İspanya, 2026 turnuvası öncesinde Dünya Kupası’nı yalnızca bir kez kazanmıştı. İlk kez 1934 yılında organizasyonda boy gösteren kırmızı-beyazlılar, tarihindeki ilk şampiyonluğa 2010’da Güney Afrika’da ulaştı. İspanya’nın önceki en önemli derecelerinden biri ise 1950 Dünya Kupası’nda elde ettiği dördüncülük oldu.
Son yıllarda uluslararası futbolun en istikrarlı ekipleri arasında gösterilen İspanya, 2026 finalinde Arjantin’i uzatma dakikalarında 1-0 mağlup ederek ikinci kez dünya şampiyonluğunu elde etti.
İSPANYA'NIN DÜNYA KUPASI BAŞARILARI NELER?
Dünya futbolunun önde gelen milli takımlarından İspanya, Dünya Kupası sahnesine ilk kez 1934 yılında çıktı. Turnuva tarihindeki dikkat çeken derecelerinden birini 1950’de dördüncü olarak elde eden kırmızı-beyazlılar, ilk şampiyonluk sevincini ise 2010 yılında yaşadı. Güney Afrika’daki bu tarihi başarı, İspanya’nın 2008 ve 2012 Avrupa Şampiyonası zaferleriyle şekillenen unutulmaz döneminin zirve noktası olarak değerlendiriliyor.