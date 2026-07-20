İSPANYA KAÇ KEZ DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU? İspanya'nın kaç dünya kupası var? İspanya hangi yıllarda, kaç kere şampiyon oldu?

İSPANYA'NIN KAÇ DÜNYA KUPASI VAR?

İspanya, 2026 turnuvası öncesinde Dünya Kupası’nı yalnızca bir kez kazanmıştı. İlk kez 1934 yılında organizasyonda boy gösteren kırmızı-beyazlılar, tarihindeki ilk şampiyonluğa 2010’da Güney Afrika’da ulaştı. İspanya’nın önceki en önemli derecelerinden biri ise 1950 Dünya Kupası’nda elde ettiği dördüncülük oldu.

Son yıllarda uluslararası futbolun en istikrarlı ekipleri arasında gösterilen İspanya, 2026 finalinde Arjantin’i uzatma dakikalarında 1-0 mağlup ederek ikinci kez dünya şampiyonluğunu elde etti.