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        Haberler Bilgi İstanbul trafiğe kapalı yollar listesi | 30 Ağustos’ta İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatılacak, alternatif güzergahlar neler?

        İstanbul trafiğe kapalı yollar listesi | 30 Ağustos’ta İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatılacak, alternatif güzergahlar neler?

        30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü nedeniyle İstanbul'da bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. Vatan Caddesi başta olmak üzere belirlenen güzergahlarda uygulanacak trafik düzenlemesi kapsamında sürücüler alternatif yollara yönlendirilecek. Peki, 30 Ağustos'ta İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatılacak? İşte, 30 Ağustos alternatif güzergahlar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Ağustos 2026 - 09:57 Güncelleme:
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        İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında trafik düzenlemesine gidiliyor. İstanbul Valiliğinin açıklamasına göre, Fatih'teki Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ve bulvar üzerindeki yan yollar belirli saatlerde iki yönlü olarak araç trafiğine kapalı olacak. Peki, 30 Ağustos'ta İstanbul'da hangi yollar kapanacak, alternatif güzergahlar neler?

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        30 AĞUSTOS'TA İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR KAPALI?

        30 Ağustos Pazar günü saat 07.00'den kutlama töreni ve tören geçişinin sona ermesine kadar Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak. Bulvar üzerindeki yan yollar da trafik düzenlemesi kapsamında ulaşıma kapalı olacak.

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        Vatan Caddesi'ne bağlantı sağlayan bazı güzergahlarda da trafik tedbirleri uygulanacak. D-100 kara yolunun kuzey ve güney yönlerinden Vatan Caddesi'ne girişler ile Edirnekapı'dan bulvara bağlanan yolların yanı sıra 10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz ve Akşemsettin caddelerinin Vatan Caddesi yönündeki bağlantılarında araç geçişine izin verilmeyecek. Ordu Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Keçeci Meydan Sokak üzerinden Vatan Caddesi'ne geçişler de kapalı olacak.

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        30 AĞUSTOS İSTANBUL ALTERNATİF GÜZERGAHLARI NELER?

        Vatan Caddesi ve bağlantılı yolları kullanacak sürücüler için alternatif güzergahlar da belirlendi. Buna göre Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu, O-3 Hal Yolu, Fevzipaşa Caddesi ve Turgut Özal Millet Caddesi alternatif olarak kullanılabilecek.

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        VATAN CADDESİ NE ZAMAN AÇILACAK?

        Vatan Caddesi ve belirlenen bağlantı yollarındaki trafik düzenlemesi 30 Ağustos Pazar günü saat 07.00'de başlayacak. Yolların yeniden araç trafiğine açılması, kutlama töreni ve tören geçişinin tamamlanmasının ardından gerçekleşecek.

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        #istanbul
        #30 ağusto
        #trafiğe kapalı yollar
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