İstanbul trafiğe kapalı yollar listesi | 30 Ağustos’ta İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatılacak, alternatif güzergahlar neler?

Vatan Caddesi'ne bağlantı sağlayan bazı güzergahlarda da trafik tedbirleri uygulanacak. D-100 kara yolunun kuzey ve güney yönlerinden Vatan Caddesi'ne girişler ile Edirnekapı'dan bulvara bağlanan yolların yanı sıra 10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz ve Akşemsettin caddelerinin Vatan Caddesi yönündeki bağlantılarında araç geçişine izin verilmeyecek. Ordu Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Keçeci Meydan Sokak üzerinden Vatan Caddesi'ne geçişler de kapalı olacak.