İSTANBUL'UN 12 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ! BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: Saatler sürecek! İşte 1 Kasım 2026 ilçe ilçe elektrik kesintisi programı
İstanbul'da 1 Kasım 2026 Pazar günü birçok ilçede planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Kesintilerden Avrupa Yakası'nda 8, Anadolu Yakası'nda ise 4 ilçenin bazı mahalle ve sokakları etkilenecek. Bakım, onarım ve şebeke çalışmaları nedeniyle yapılacak kesintilerin bazı bölgelerde 8 saate kadar sürmesi bekleniyor. BEDAŞ ve AYEDAŞ'ın sorgulama ekranlarından kesinti saatleri ve etkilenecek bölgeler öğrenilebiliyor. Peki, İstanbul'da yarın hangi ilçelerde elektrikler kesilecek, elektrikler ne zaman gelecek? İşte 1 Kasım 2026 İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler, mahalleler ve kesinti saatleri…
İstanbul'da 1 Kasım 2026 Pazar günü planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), Avrupa Yakası'nda gerçekleştirilecek bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle elektriklerin kesileceği 8 ilçeyi duyurdu. Yayımlanan programa göre bazı bölgelerde kesintiler 8 saat sürecek. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) da şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında Anadolu Yakası'ndaki 4 ilçede elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Peki, İstanbul'da elektrikler nerede ve saat kaçta kesilecek, ne zaman gelecek? İşte 1 Kasım 2026 Pazar BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile etkilenecek ilçeler, mahalleler, sokaklar ve kesinti saatleri…
1 KASIM 2026 İSTANBUL’DA ELEKTRİKLER SAAT KAÇTA KESİLECEK?
BEDAŞ'ın yayımladığı 1 Kasım 2026 Pazar gününe ait planlı çalışma programına göre İstanbul Avrupa Yakası'nda 8 ilçenin belirli mahalle ve sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacak.
Kesintiler bazı bölgelerde gece yarısı, bazı bölgelerde ise sabah 08.00 ve 09.00'da başlayacak. Çalışmaların bölgelere göre 08.00 ile 17.00 saatleri arasında tamamlanması planlanıyor.
İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
BEDAŞ'ın 1 Kasım 2026 Pazar günü için yayımladığı programa göre elektrik kesintilerinin bitiş saatleri bölgelere göre değişiyor. Gece yarısı başlayan kesintilerin saat 08.00’de sona ermesi planlanırken gündüz gerçekleştirilecek çalışmaların 15.00 ile 17.00 saatleri arasında tamamlanması öngörülüyor.
Çalışmaların planlanandan erken veya geç tamamlanması durumunda elektriklerin yeniden verileceği saatlerde değişiklik yaşanabilir.
İSTANBUL’DA HANGİ İLÇELERDE ELEKRİKLER KESİLECEK?
Avrupa Yakası’nda elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler şu şekilde:
AVCILAR
Saat: 00.01 – 08.00
Çalışma türü: Bakım Programı Çalışması
Etkilenecek yerler: Tahtakale Mahallesi ve civarı.
BAĞCILAR
Saat: 00.01 – 08.00
Çalışma türü: Bakım Programı Çalışması
Etkilenecek yerler: Yenimahalle Mahallesi, 1515. Sokak ve civarı.
BAHÇELİEVLER
Saat: 09.00 – 17.00
Çalışma türü: Bakım Programı Çalışması
Etkilenecek yerler: Bahçelievler Mahallesi Demet, Düzgün, Ferit Selimpaşa sokakları.
Soğanlı Mahallesi Dumlupınar 2, Ferit Selimpaşa, Güzeltepe, Kocatepe, Sancaktepe, Setüstü, Sıraevler, Yalçındağ sokakları.
Siyavuşpaşa Mahallesi: Itır, Sardunya sokakları ve civarı.
BAŞAKŞEHİR
Saat: 00.01 – 08.00
Çalışma türü: Bakım Programı Çalışması
Etkilenecek yerler: Şahintepe Mahallesi.
Altınşehir Mahallesi Örnek Sokak ve civarı.
BAYRAMPAŞA
Saat: 08.00 – 15.00
Çalışma türü: Yatırım Programı Çalışması
Etkilenecek yerler: Terazidere Mahallesi 29 Ekim, Davutpaşa Çiftehavuzlar, Ender, Yaşar Doğu, Güneş, Karaman, Oba, Sema sokakları.
Vatan Mahallesi Elmas, Esenler, Serdar sokakları ve civarı.
BAYRAMPAŞA
Saat: 09.00 – 17.00
Çalışma türü: Bakım Programı Çalışması
Etkilenecek yerler: Yıldırım Mahallesi Beyaz Sümbül, Duman, Ergenekon, Hür, Kadife, Karanfil, Millet, Nergiz, Piri Reis, Renk, Şehit Kamil Balkan, Şehit Sunay Biçer sokakları ve civarı.
BÜYÜKÇEKMECE
Saat: 09.00 – 17.00
Çalışma türü: Bakım Programı Çalışması
Etkilenecek yerler: Türkoba Mahallesi.
Ulus Mahallesi Çatalca Yolu Sokak ve civarı.
BÜYÜKÇEKMECE
Saat: 09.00 – 17.00
Çalışma türü: Bakım Programı Çalışması
Etkilenecek yerler: Mimar Sinan Merkez Mahallesi Arafat, Arkadaş, Ateşçiçeği, Aybars Çıkmazı, Banu, Defne 5, Denizkızı, Kalender 2, Kalyon 1, Levent, Mendil, Ulubatlı, Çitlenbik, Özden, İnönü 2 sokakları.
Hürriyet Mahallesi Menekşe 2, Mevsim, Rıhtım, Çatalca Yolu sokakları.
Ulus Mahallesi Çatalca Yolu Sokak ve civarı.
BEYOĞLU
Saat: 09.00 – 17.00
Çalışma türü: Bakım Programı Çalışması
Etkilenecek yerler: Bülbül Mahallesi Karaca Sokak.
Kocatepe Mahallesi Abdülhak Hamit, Aşıklar, Cambazoğlu, Dolapdere Taksim, Farabi, Feridiye, Lamartin, Topçu, Çaylak, Şehit Muhtar Bey sokakları.
Şehit Muhtar Mahallesi Farabi, Feridiye, Taksim Fırını, Tarlabaşı, Turan, Yoğurtçu Faik sokakları ve civarı.
ZEYTİNBURNU
Saat: 08.00 – 15.00
Çalışma türü: Yatırım Programı Çalışması
Etkilenecek yerler: Maltepe Mahallesi Davutpaşa Çifte Havuzlar, Çifte Havuzlar sokakları ve civarı.
Anadolu Yakası’nda elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler şu şekilde:
ATAŞEHİR
Saat: 09:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Şerif Ali, Cengiz Topel, Çimentepe, Çimenlik
Saat: 13:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Mehtap, Yıldırım, Kemal Paşa, Dursunbey, Aydınbey, Yıldırımbey, Çelebi Mehmet Paşa
BEYKOZ
Saat: 09:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Ara, Uğur Mumcu, Park2, Irmak, 4.Ncü, İskele1, 5.Nci, Namık Kemal 1, Merkez Cami, Beyler, İsmet Paşa 1, Karapınar, Gazi Hakan Mızrak, 1., Okul, Şengün, Park6, Ülkeri, İsmet Paşa, Cami, Şaır Selamı Köktürk, Şht. Er Fikret Parlak, Filyos, 3., Prof. Dr. Nurettin Ünal, Dispanser, Park3, Papatya, İsmet Paşa 2, Şht. Kd. Üstğ. Necati Gürkaya, Cuma Yanı, Namık Kemal, Faik Akbay, Atatürk, Park1, Rüzgarlı 1, İsmail Hakkı Güngör
PENDİK
Saat: 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Sanayi
Saat: 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Kahramanlar, Çevre, Naim Süleymanoğlu
Saat: 10:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Egemen, Zikirli, Cevahir, Helal, Bağdat, Altından, İbrahim Hakkı
SANCAKTEPE
Saat: 09:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Onur, Ordu, Ayyüzlü, Esenşehir
Saat: 13:30 - 16:30
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Şah Cihan, Hoca Nasrettin
BEDAŞ VE AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ NASIL SORGULANIR?
İstanbul Avrupa Yakası'nda yaşayan vatandaşlar, BEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden ilçe ve mahalle bilgilerini seçerek planlı elektrik kesintilerini sorgulayabiliyor.
Anadolu Yakası'ndaki elektrik kesintileri ise AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden takip edilebiliyor.
BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ