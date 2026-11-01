İstanbul'da 1 Kasım 2026 Pazar günü planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), Avrupa Yakası'nda gerçekleştirilecek bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle elektriklerin kesileceği 8 ilçeyi duyurdu. Yayımlanan programa göre bazı bölgelerde kesintiler 8 saat sürecek. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) da şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında Anadolu Yakası'ndaki 4 ilçede elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Peki, İstanbul'da elektrikler nerede ve saat kaçta kesilecek, ne zaman gelecek? İşte 1 Kasım 2026 Pazar BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile etkilenecek ilçeler, mahalleler, sokaklar ve kesinti saatleri…