Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları açıklandı mı? 9 Kasım Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları nelerdir?

ABD-İRAN ÇATIŞMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, İran ile ABD arasındaki gerilimin sona ermesi ve sorunların diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini belirterek, Türkiye olarak barış için gayret göstermeyi sürdüreceklerini vurguladı. İran ile ABD arasında devam eden temas trafiği de Ankara'nın yakın takibinde.

AZERBAYCAN ZİYARETİ VE COP31 ZİRVESİ

Öte yandan Erdoğan'ın Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla gerçekleştirdiği ziyaretin yansımaları da toplantının gündeminde olacak. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kabine üyeleri COP31 Antalya Zirvesine ilişkin yol haritasını da gözden geçirecek.