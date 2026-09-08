KADEMELİ EMEKLİLİK TABLOSU 2026

Kademeli emeklilik için kamuoyunda çeşitli yaş tabloları paylaşılmasına rağmen bunların resmi emeklilik tablosu olarak değerlendirilmemesi gerekiyor. Yeni bir düzenleme yasalaşmadığı için 1999-2008 arası sigorta girişliler açısından kesinleşmiş yeni bir kademeli yaş ve prim tablosu bulunmuyor.

Mevcut SGK kurallarında ise emeklilik yaşı ve prim şartları sigorta statüsüne ve ilk sigorta tarihine göre değişiyor. SGK'nın güncel bilgilerinde 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında ilk kez sigortalı olan bazı 4/c kapsamındaki kadınların 58, erkeklerin ise 60 yaş ve 25 yıl hizmet şartına tabi olduğu belirtiliyor.

Bu nedenle internette yer alan “kademeli emeklilik yaş tablosu kesinleşti” şeklindeki paylaşımlara resmi açıklama yapılmadan itibar edilmemesi gerekiyor.