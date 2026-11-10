KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI?

2026 yılı itibarıyla kademeli emekliliği yürürlüğe koyan yeni bir kanun bulunmuyor. EYT düzenlemesinin dışında kalan ve ilk sigorta girişi 8 Eylül 1999 sonrasında olan çalışanların talepleri devam ediyor. TBMM'ye konuyla ilgili çeşitli kanun teklifleri sunulmuş olsa da tekliflerin Meclis'e verilmesi, düzenlemenin kabul edildiği anlamına gelmiyor.

Dolayısıyla şu an için kademeli emekliliğin ne zaman çıkacağına ilişkin kesinleşmiş bir tarih bulunmuyor. Yeni bir düzenleme yapılması halinde yaş, prim günü ve sigortalılık süresi gibi şartların nasıl değişeceği de yasa metniyle netleşecek.