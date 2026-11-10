Kademeli emeklilik son durum: Kademeli emeklilik çıkacak mı, erken emeklilik şartları neler?
Kademeli emeklilik düzenlemesi, EYT kapsamı dışında kalanlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigorta girişi bulunan vatandaşlar, erken emeklilik için yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Konuya ilişkin çeşitli kanun teklifleri ve soru önergeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşınırken henüz yürürlüğe giren yeni bir yasa bulunmuyor. Peki, kademeli emeklilik çıkacak mı, 1999-2008 arası sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak, erken emeklilik şartları neler? İşte 2026 kademeli emeklilik tablosu son durum...
EYT düzenlemesinden yararlanamayan çalışanlar, kademeli emeklilik konusunda hükümetten gelecek son dakika açıklamalarına odaklandı. Kademeli emeklilik için hazırlanan teklifler gündeme gelse de bunların henüz yasalaşmadığı görülüyor. Mevcut durumda emeklilik şartları ilk sigorta giriş tarihi, prim günü ve sigortalılık statüsüne göre uygulanıyor. Peki, Kademeli emeklilik çıkacak mı, erken emeklilik şartları neler? 1999-2008 yılları ne zaman emekli olacak? İşte 2026 kademeli emeklilik son durumu ve mevcut emeklilik şartları...
KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI?
2026 yılı itibarıyla kademeli emekliliği yürürlüğe koyan yeni bir kanun bulunmuyor. EYT düzenlemesinin dışında kalan ve ilk sigorta girişi 8 Eylül 1999 sonrasında olan çalışanların talepleri devam ediyor. TBMM'ye konuyla ilgili çeşitli kanun teklifleri sunulmuş olsa da tekliflerin Meclis'e verilmesi, düzenlemenin kabul edildiği anlamına gelmiyor.
Dolayısıyla şu an için kademeli emekliliğin ne zaman çıkacağına ilişkin kesinleşmiş bir tarih bulunmuyor. Yeni bir düzenleme yapılması halinde yaş, prim günü ve sigortalılık süresi gibi şartların nasıl değişeceği de yasa metniyle netleşecek.
1999-2008 ARASI SİGORTA GİRİŞİ OLANLAR EMEKLİ OLACAK MI?
Kademeli emeklilik beklentisinin merkezinde 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında ilk kez sigortalı olanlar yer alıyor. Bu dönemde sigorta başlangıcı bulunan çalışanlar, EYT düzenlemesinin dışında kaldıkları için mevcut sistemde yaş şartına tabi olmaya devam ediyor.
Yeni bir yasa çıkmadığı sürece bu kişiler yürürlükteki emeklilik koşullarına göre emekli olabilecek. Bu nedenle 2000-2008 yılları arasında sigortalı olan herkesin erken emeklilik hakkı kazandığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor.
1999-2008 ARASI MEVCUT EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?
8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında ilk kez 4A (SSK) kapsamında sigortalı olanlar için mevcut sistemde temel emeklilik şartları şöyle:
- Kadınlar: 58 yaş ve 7.000 prim günü.
- Erkekler: 60 yaş ve 7.000 prim günü.
Alternatif olarak 25 yıl sigortalılık süresi ve 4.500 prim günü şartıyla da emeklilik imkânı bulunuyor. Ancak bu seçenekte de kadınlar için 58, erkekler için 60 yaş şartı aranıyor.
Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında çalışanların emeklilik koşulları ise sigorta statüsüne ve ilgili mevzuata göre farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle kişisel emeklilik hesabında yalnızca ilk işe giriş tarihinin değil, hizmet dökümünün de dikkate alınması gerekiyor.
ERKEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?
Kademeli emeklilik düzenlemesinden bağımsız olarak mevcut mevzuatta bazı çalışanlara özel erken emeklilik imkânları tanınıyor. Bu haklar kişinin sigorta başlangıç tarihine, prim gününe ve çalışma koşullarına göre değişebiliyor.
Malulen emeklilik, engellilik nedeniyle emeklilik, engelli çocuğu bulunan kadın sigortalılara yönelik prim avantajları ve yıpranma payı uygulaması bu kapsamda değerlendirilebiliyor. Ayrıca belirli şartları sağlayan çalışanlar için yaş haddinden veya kısmi emeklilik seçenekleri de gündeme gelebiliyor.
KADEMELİ EMEKLİLİK TABLOSU BELLİ OLDU MU?
2026 yılı itibarıyla 1999-2008 arası sigorta girişliler için resmî olarak açıklanmış yeni bir kademeli emeklilik tablosu bulunmuyor. İnternet ortamında paylaşılan kadın ve erkek yaş tabloları, yürürlüğe girmiş bir kanuna dayanmadığı sürece kesin emeklilik şartı olarak kabul edilmiyor.