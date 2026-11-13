Kademeli emeklilik tablosu 2026: Kademeli emeklilik çıkacak mı, erken emeklilik şartları neler?
2026 yılında kademeli emeklilik düzenlemesi, emeklilik yaşını ve prim günlerini takip eden vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olan çalışanlar, erken emeklilik için yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. EYT düzenlemesinden yararlanamayan vatandaşlar, kademeli emeklilik tablosunun açıklanmasını ve olası erken emeklilik şartlarının netleşmesini bekliyor. Yaş şartı, prim günü ve sigortalılık süresi, olası bir düzenlemede öne çıkabilecek başlıklar arasında yer alıyor. Ancak kademeli emekliliğe ilişkin beklentiler ile yürürlüğe girmiş resmî bir düzenleme birbirinden ayrılıyor. Peki, 2026 yılında kademeli emeklilik çıkacak mı, şartları neler olacak? İşte kademeli emeklilik tablosu, erken emeklilik şartları...
Kademeli emeklilik konusunda yaşanan son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Mevcut sistemde emeklilik koşulları, sigorta başlangıç tarihine, çalışma statüsüne ve prim günlerine göre değişiyor. EYT kapsamı dışında kalan ve 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olan vatandaşlar, kendileri için farklı bir geçiş modeli uygulanıp uygulanmayacağını merak ediyor. Peki, Kademeli emeklilik çıkacak mı, erken emeklilik şartları neler, hangi yılları kapsayacak? İşte 2026 kademeli emeklilik şartları ve olası emeklilik tablosuna ilişkin detaylar.
KADEMELİ EMEKLİLİK TABLOSU 2026: KİMLERİ KAPSAYACAK?
Kademeli emeklilik için kamuoyunda konuşulan modeller, özellikle 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında ilk kez sigortalı olan çalışanlara odaklanıyor. Ancak yeni düzenleme yasalaşmadığı için bu tarih aralığına göre hazırlanmış tablolar kesinleşmiş emeklilik koşulları olarak değerlendirilemiyor.
Mevcut sistemde 1999 sonrası sigorta girişi bulunan 4A kapsamındaki çalışanlar için genel olarak şu şartlar uygulanıyor:
- 7.000 prim günü: Kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı bulunuyor.
- 4.500 prim günü: En az 25 yıllık sigortalılık süresiyle birlikte kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı aranıyor.
Bu koşullar, belirtilen dönemde ilk kez sigortalı olan 4A çalışanlarının mevcut mevzuattaki genel emeklilik yollarını gösteriyor. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındakilerin koşulları farklılık gösterebiliyor.
1999 SONRASI SİGORTALILARA KADEMELİ EMEKLİLİK GELECEK Mİ?
Kademeli emeklilik talebinin temelinde, EYT düzenlemesinden yararlananlarla 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar arasındaki emeklilik yaşı farkı bulunuyor. Düzenleme talep eden çalışanlar, sigorta başlangıç tarihine göre yaş ve prim şartlarının aşamalı olarak belirlenmesini istiyor.
Ancak yeni bir düzenlemenin yürürlüğe girmesi için kanun teklifinin TBMM'de kabul edilmesi ve yasama sürecinin tamamlanması gerekiyor. Şu an için kademeli emekliliğin hangi tarihte çıkacağına veya kimleri hangi koşullarla kapsayacağına ilişkin kesinleşmiş bir uygulama takvimi bulunmuyor.
1999-2008 ARASI MEVCUT EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?
8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında ilk kez 4A (SSK) kapsamında sigortalı olanlar için mevcut sistemde temel emeklilik şartları şöyle:
- Kadınlar: 58 yaş ve 7.000 prim günü.
- Erkekler: 60 yaş ve 7.000 prim günü.
Alternatif olarak 25 yıl sigortalılık süresi ve 4.500 prim günü şartıyla da emeklilik imkânı bulunuyor. Ancak bu seçenekte de kadınlar için 58, erkekler için 60 yaş şartı aranıyor.
Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında çalışanların emeklilik koşulları ise sigorta statüsüne ve ilgili mevzuata göre farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle kişisel emeklilik hesabında yalnızca ilk işe giriş tarihinin değil, hizmet dökümünün de dikkate alınması gerekiyor.
ERKEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?
Kademeli emeklilik düzenlemesinden bağımsız olarak mevcut mevzuatta bazı çalışanlara özel erken emeklilik imkânları tanınıyor. Bu haklar kişinin sigorta başlangıç tarihine, prim gününe ve çalışma koşullarına göre değişebiliyor.
Malulen emeklilik, engellilik nedeniyle emeklilik, engelli çocuğu bulunan kadın sigortalılara yönelik prim avantajları ve yıpranma payı uygulaması bu kapsamda değerlendirilebiliyor. Ayrıca belirli şartları sağlayan çalışanlar için yaş haddinden veya kısmi emeklilik seçenekleri de gündeme gelebiliyor.