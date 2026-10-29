2000 SONRASI SİGORTA GİRİŞLİLERE KADEMELİ EMEKLİLİK VAR MI?

2000 yılı ve sonrasında sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar, EYT düzenlemesinin kapsamı dışında kaldıkları için kademeli emeklilik taleplerini sürdürüyor. Bu gruptaki çalışanların emeklilik koşulları, mevcut mevzuata göre ilk sigorta başlangıç tarihi ve sigortalılık statüsü dikkate alınarak belirleniyor.

8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında ilk kez sigortalı olan 4A kapsamındaki çalışanlar için genel olarak kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş ve 7.000 prim günü şartı uygulanıyor. Alternatif olarak kadın ve erkeklerde ilgili yaş koşuluyla birlikte 25 yıllık sigortalılık süresi ve en az 4.500 prim günü üzerinden emeklilik imkânı da bulunuyor.

Bu şartlar, yeni bir kademeli emeklilik düzenlemesi anlamına gelmiyor. Kişinin durumuna göre farklı hükümler uygulanabileceğinden, emeklilik hesabının SGK kayıtları üzerinden kontrol edilmesi gerekiyor.