KARDEŞ TAKIMI FİLMİ KONUSU VE OYUNCU KADROSU: Kardeş Takımı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi?

KARDEŞ TAKIMI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Sıradan bir okul sabahına uyandıklarını zanneden dört kardeş; Deniz, Derya, Ali ve Yaz, hayatlarının en büyük şokunu yaşayarak anne ve babalarının aslında sıradan ebeveynler değil, yüksek teknolojileri koruyan TeknoStar adındaki gizli bir kuruluşa bağlı çalışan özel ajanlar olduğunu öğrenirler. Dünya genelindeki en fütüristik yazılımların, icatların ve yapay zeka sistemlerinin korunduğu bu merkez, kötü niyetli güçlerin hedefi haline gelmiştir. Kardeşlerin anne ve babası bu gizli teknolojileri ele geçirmek isteyen odak tarafından kaçırılınca, dört kardeş kendilerini büyük bir tehlikenin ortasında bulur. Evlerindeki gizli bölmede saklı duran ve dünyaya yön verebilecek güçte bir süper bilgisayar olan TA-OZ 4000 (namıdiğer TAKOZ) ile iş birliği yapan çocuklar, hem anne-babalarını kurtarmak hem de dünyanın geleceğini emniyete almak için zamanla yarışacakları, komik ve tehlikeli bir maceraya atılarak gerçek bir "Kardeş Takımı" haline gelirler.

KARDEŞ TAKIMI OYUNCULARI

Fırat Albayram (Baba / Gizli Ajan)

Ceyda Kasabalı Albayram (Anne / Gizli Ajan)

Çağan Efe Ak (Deniz)

Ecrin Su Çoban (Derya)

Mehmet Aybars Kaya (Ali)

Gece Işık Demirel (Yaz)

Mert Denizmen

Gülhan Tekin

KARDEŞ TAKIMI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kardeş Takımı filminin çekimleri İstanbul'un farklı semtlerinde gerçekleştirilmiştir.