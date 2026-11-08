Kasım ara tatil tarihleri belli oldu! 2026 İlk ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün kaldı?
2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili için geri sayım başladı. Kasım ara tatilinin başlayacağı tarih, hafta sonu tatilleriyle birlikte kaç gün süreceği ve okulların yeniden açılacağı gün öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Peki, İlk ara tatil ne zaman? İşte, 2026 Kasım ara tatili başlangıç ve bitiş tarihleri…
2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre öğrenciler, kasım ayında ilk dönem yorgunluğuna kısa bir mola verecek. Milli Eğitim Bakanlığı takviminde yer alan ara tatil, hafta sonlarıyla birlikte toplam 9 günlük dinlenme süresini kapsıyor. Tatil öncesinde öğrenciler son ders haftasını tamamlayacak. Peki, ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün kaldı? İşte, 2026 Kasım ara tatil tarihi…
2026 KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönem ara tatili, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler, 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek ara tatil boyunca derslere ara verecek.
ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?
Kasım ara tatili, hafta sonlarıyla birlikte toplam 9 gün sürecek. Öğrenciler 16-20 Kasım tarihleri arasında hafta içi tatil yapacak. Öncesindeki 14-15 Kasım hafta sonu ile 21-22 Kasım hafta sonu da dinlenme süresine dahil olacak.
ARA TATİLE KAÇ GÜN KALDI?
8 Kasım 2026 Pazar günü itibarıyla kasım ara tatilinin başlamasına 8 gün kaldı. Öğrenciler, 16 Kasım Pazartesi günü başlayacak tatil öncesinde son ders haftasına hazırlanıyor.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek birinci dönem ara tatilinin ardından öğrenciler, 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.