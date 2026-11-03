2026 Kasım ayı kira artış oranı ne kadar oldu, TÜİK kira zammı yüzde kaç? Kasım ayı 12 aylık enflasyon artış oranı
Kasım Ayı kira artış oranı enflasyon rakamlarının açıklanmasına saatler kala malikler ve kiracılar tarafından en çok araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Bilindiği üzere kira zammı üst sınırı 12 aylık enflasyon artışına göre yapılıyor. Peki, Kasım Ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte ayrıntılar...
Giriş: 03 Kasım 2026 - 02:04 Güncelleme:
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