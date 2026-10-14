Kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak? Zorunlu kış lastikleri ne zaman takılacak, hangi araçlarda zorunlu?

Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte araç sahipleri, kış koşullarında güvenli yolculuk için alınması gereken önlemlere odaklandı. Bunların başında gelen kış lastiği zorunluluğu, 2026-2027 dönemi için yeniden sürücülerin gündemine girdi. Özellikle ticari araçları kapsayan uygulamanın hangi tarihte başlayacağı, ne kadar devam edeceği ve hangi araçlar için geçerli olacağı merak ediliyor. Düşük sıcaklıklarda yol tutuşunu güçlendiren ve trafik güvenliğine katkı sağlayan kış lastiklerinin kullanımına ilişkin takvim araştırılıyor. Peki, 2026 yılında kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlayacak ve ne zaman sona erecek? Kış lastiği takmak hangi araçlar için zorunlu? İşte 2026-2027 kış lastiği uygulamasına dair bilinmesi gerekenler...