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        Haberler Bilgi Kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak? Zorunlu kış lastikleri ne zaman takılacak, hangi araçlarda zorunlu?

        Kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak? Zorunlu kış lastikleri ne zaman takılacak, hangi araçlarda zorunlu?

        Ekim ayıyla birlikte sıcaklıkların düşmesi, trafikte kış dönemine yönelik hazırlıkları da beraberinde getirdi. Araçlarını soğuk hava ve zorlu yol koşullarına uygun hale getirmek isteyen sürücüler, kış lastiği uygulamasına ilişkin ayrıntıları araştırmaya başladı. 2026-2027 sezonunda geçerli olacak zorunluluğun başlangıç tarihi, uygulama süresi ve kapsamı özellikle ticari araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Karlı, buzlu ve yağışlı yollarda sürüş güvenliğini artırmayı amaçlayan düzenleme kapsamında sürücülerin belirlenen takvime uyması gerekiyor. Peki, 2026 kış lastiği uygulaması hangi tarihte başlayacak? Kış lastiği zorunluluğu ne zaman bitecek, özel araçlar için de geçerli mi? İşte yeni dönemin kış lastiği takvimine ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 15:42 Güncelleme:
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        Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte araç sahipleri, kış koşullarında güvenli yolculuk için alınması gereken önlemlere odaklandı. Bunların başında gelen kış lastiği zorunluluğu, 2026-2027 dönemi için yeniden sürücülerin gündemine girdi. Özellikle ticari araçları kapsayan uygulamanın hangi tarihte başlayacağı, ne kadar devam edeceği ve hangi araçlar için geçerli olacağı merak ediliyor. Düşük sıcaklıklarda yol tutuşunu güçlendiren ve trafik güvenliğine katkı sağlayan kış lastiklerinin kullanımına ilişkin takvim araştırılıyor. Peki, 2026 yılında kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlayacak ve ne zaman sona erecek? Kış lastiği takmak hangi araçlar için zorunlu? İşte 2026-2027 kış lastiği uygulamasına dair bilinmesi gerekenler...

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        KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının belirlediği takvime göre, 2026-2027 kış dönemine yönelik zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım 2026 Pazar günü yürürlüğe girecek.

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        KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BİTİYOR?

        2026-2027 kış sezonunda uygulanacak zorunlu kış lastiği dönemi, 15 Nisan 2027 tarihinde sona erecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemesi kapsamında 15 Kasım 2026'da başlayacak uygulama, toplam 5 ay boyunca geçerli olacak.

        Bu süre içinde ticari amaçla yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçların kış lastiği kullanması zorunlu olacak.

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        KIŞ LASTİĞİ HANGİ ARAÇLAR İÇİN ZORUNLU?

        Yapılan düzenlemeye göre, kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonet gibi ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunlu hale getirildi. Şehirler arası yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçlar bu zorunluluğun kapsamına doğrudan giriyor. Özel otomobillerde ise yasal bir zorunluluk olmasa da, güvenli sürüş sağlamak için kış lastiği kullanımı öneriliyor.

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        KIŞ LASTİĞİ TAKMAMA CEZASI NEDİR?

        Kış lastiği kuralına uymayan sürücülere 5 bin 856 lira ceza uygulanacak.

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