Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak mücadelede iki takım da üç puan için sahaya çıkacak. Fenerbahçe, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki ikinci maçını kazanarak çıkışını sürdürmek isterken Kocaelispor kendi sahasında sürpriz peşinde olacak. Karşılaşma öncesinde Kocaelispor-Fenerbahçe maç saati ve yayıncı kuruluşu gündemdeki yerini koruyor. Peki, Kocaelispor-Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte Kocaelispor-Fenerbahçe maçı izle ekranı...