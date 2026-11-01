KPSS DHBT ne zaman, saat kaçta? KPSS DHBT kaç soru, kaç dakika? ÖSYM kılavuzu ile 2026 KPSS DHBT sınav süresi ve soru sayısı belli oldu!

Kamu Personel Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (2026 KPSS DHBT) için artık saatler kaldı. ÖSYM tarafından düzenlenecek sınava katılacak adaylar, sınavın kaçta başlayıp biteceğini araştırmaya başladı. Sınav süresi ve soru sayısı da merak edilenler arasında yerini aldı. ÖSYM kılavuzuna göre sınav, Türkiye genelinde belirlenen merkezlerde tek oturum halinde gerçekleştirilecek. Sınav binalarına giriş için son saat de belli oldu. Peki, KPSS DHBT sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, kaç dakika sürecek? İşte ÖSYM ile 2026 KPSS DHBT sınav süresi, başlangıç-bitiş saati ve sınava ilişkin tüm bilgiler…