KPSS DHBT ne zaman, saat kaçta? KPSS DHBT kaç soru, kaç dakika? ÖSYM kılavuzu ile 2026 KPSS DHBT sınav süresi ve soru sayısı belli oldu!
2026 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev almak isteyen adaylar, sınav öncesinde son hazırlıklarını yapıyor. ÖSYM tarafından düzenlenecek sınavın başlangıç ve bitiş saatleri, soru sayısı ve süresi merak ediliyor. Adayların sınav binalarına girişleri için belirlenen son saat de önem taşıyor. Peki, KPSS DHBT ne zaman, saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek? KPSS DHBT kaç dakika sürecek, kaç soru sorulacak? İşte ÖSYM takvimi ile 2026 KPSS DHBT sınav tarihi, saati ve merak edilen tüm detaylar haberimizde…
Kamu Personel Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (2026 KPSS DHBT) için artık saatler kaldı. ÖSYM tarafından düzenlenecek sınava katılacak adaylar, sınavın kaçta başlayıp biteceğini araştırmaya başladı. Sınav süresi ve soru sayısı da merak edilenler arasında yerini aldı. ÖSYM kılavuzuna göre sınav, Türkiye genelinde belirlenen merkezlerde tek oturum halinde gerçekleştirilecek. Sınav binalarına giriş için son saat de belli oldu. Peki, KPSS DHBT sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, kaç dakika sürecek? İşte ÖSYM ile 2026 KPSS DHBT sınav süresi, başlangıç-bitiş saati ve sınava ilişkin tüm bilgiler…
2026 KPSS DHBT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?
ÖSYM'nin sınav takvimine göre; 2026 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 1 Kasım 2026 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Tek oturum halinde uygulanacak sınav, saat 11.15'te sona erecek.
Adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişine izin verilmeyecek. Bu nedenle adayların sınav merkezlerinde belirtilen saatten önce hazır bulunmaları gerekiyor.
KPSS DHBT KAÇ DAKİKA SÜRECEK, KAÇTA BİTECEK?
KPSS DHBT sınavında adaylara 60 dakika süre verilecek. Saat 10.15'te başlayacak sınav, normal süre kapsamında saat 11.15'te tamamlanacak.
Ek süre verilmesi uygun görülen adaylar ise 20 dakikalık ilave süreden yararlanabilecek.
KPSS DHBT KAÇ SORU, SORU DAĞILIMI NASIL?
2026 KPSS DHBT sınavında adaylara toplam 40 çoktan seçmeli soru yöneltilecek. Sınav, DHBT-1 ve DHBT-2 olmak üzere iki bölümden oluşacak.
DHBT-1 bölümünde tüm adaylara ortak 20 soru sorulurken DHBT-2 bölümünde adayların ortaöğretim, ön lisans veya lisans öğrenim düzeylerine göre hazırlanan 20 soru yer alacak.
Adaylar toplam 40 soruyu 60 dakika içerisinde yanıtlayacak.
KPSS DHBT SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
2026 KPSS DHBT sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından erişime açıldı. Adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak sınav yerlerini öğrenebilecek.
Sınav giriş belgelerinde adayların sınava katılacağı bina, salon ve adres bilgileri bulunuyor.
KPSS DHBT SINAVINA KAÇ KİŞİ KATILACAK?
ÖSYM'nin paylaştığı bilgilere göre 2026 KPSS DHBT sınavına 147 bin 844 aday katılacak. Sınav, 30 ilde bulunan 35 sınav merkezinde, 311 bina ve 6 bin 185 salonda gerçekleştirilecek.
Sınav günü kimlik kartını kaybeden veya geçerli kimlik belgesi bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık tutulacak.
2026 KPSS DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS DHBT sonuçları, 25 Kasım 2026 Çarşamba günü açıklanacak.
Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.