Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS lisans sonuçları nasıl öğrenilir?

        KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS lisans sonuçları nasıl öğrenilir?

        ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS lisans sınavı sonuçlarının açıklanma tarihi belli oldu. Kamu kurumlarında görev almayı hedefleyen lisans mezunu adayların katılacağı 6 Eylül'deki sınavın ardından Alan Bilgisi oturumları ise 12 ve 13 Eylül 2026 tarihlerinde uygulanacak. Peki KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS lisans sonuçları nasıl öğrenilir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Eylül 2026 - 01:06 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        KPSS sonuçları tarihi, memur olabilme hayaliyle sınava katılım sağlayan adaylar tarafından merakla araştırılıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 6,12,13 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek olan KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınavlarının ardından gözler sonuç tarihine çevrilecek. Peki 2026 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

        2

        KPSS LİSANS (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR) SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) sonuçları ÖSYM'nin takvimine göre 7 Ekim 2026 tarihinde erişime açılacak. Adaylar, sınav sonuçlarına 7 Ekim 2026 tarihinde ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

        Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacak.

        3

        ÖSYM'DEN ADAYLARA SAAT UYARISI

        ÖSYM'nin sınav uygulama kuralları gereği adayların binalara giriş saatlerine son derece dikkat etmesi gerekiyor.

        Saat 10.00 Uyarısı: 6 Eylül Pazar günü uygulanacak Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunda adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına kesinlikle alınmayacaktır. Sınavın başlama saati 10.15 olsa da kapılar 10.00 itibarıyla kapanacağı için adayların en geç 09.30'da sınav binası önünde hazır bulunması önem taşımaktadır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #KPSS
        #kpss sonuç
        #KPSS Lisans Sonuçları
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sezonun ilk derbisini Beşiktaş kazandı!
        Sezonun ilk derbisini Beşiktaş kazandı!
        İlklerin derbisi! Beşiktaş'tan dikkat çeken istatistik
        İlklerin derbisi! Beşiktaş'tan dikkat çeken istatistik
        "İki penaltı verilmedi!"
        "İki penaltı verilmedi!"
        Yasa dışı bahis sitelerine operasyon
        Yasa dışı bahis sitelerine operasyon
        Talisca'dan Fenerbahçe'ye şok gönderme!
        Talisca'dan Fenerbahçe'ye şok gönderme!
        Beşiktaş'tan derbi paylaşımları!
        Beşiktaş'tan derbi paylaşımları!
        Filenin Sultanları finalde!
        Filenin Sultanları finalde!
        Ünlü oyuncu Serhat Kılıç evinde ölü bulundu
        Ünlü oyuncu Serhat Kılıç evinde ölü bulundu
        Serhat Kılıç'ın ölümü ünlüleri yasa boğdu
        Serhat Kılıç'ın ölümü ünlüleri yasa boğdu
        "Final için çok heyecanlıyız"
        "Final için çok heyecanlıyız"
        Tuğba Ekinci gözaltına alındı
        Tuğba Ekinci gözaltına alındı
        Batan geminin görüntülerine ulaşıldı
        Batan geminin görüntülerine ulaşıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 kulüp başkanını kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 kulüp başkanını kabul etti
        Girne'de can kaybı 13'e yükseldi
        Girne'de can kaybı 13'e yükseldi
        İlanlarda yeni dönem bugün başladı
        İlanlarda yeni dönem bugün başladı
        ABD elçisi: İsraillilerin saldırıları terörizm
        ABD elçisi: İsraillilerin saldırıları terörizm
        5 milyonluk takılarla kaybolmuştu! Kaçak gelin gözaltında
        5 milyonluk takılarla kaybolmuştu! Kaçak gelin gözaltında
        Bahçeli'den kritik açıklamalar
        Bahçeli'den kritik açıklamalar
        O anlar kamerada... Derinlik sadece 50 santimdi... Ölümle biten atlayış!
        O anlar kamerada... Derinlik sadece 50 santimdi... Ölümle biten atlayış!
        Roma'da evlendiler
        Roma'da evlendiler