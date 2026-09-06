KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS lisans sonuçları nasıl öğrenilir?
ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS lisans sınavı sonuçlarının açıklanma tarihi belli oldu. Kamu kurumlarında görev almayı hedefleyen lisans mezunu adayların katılacağı 6 Eylül'deki sınavın ardından Alan Bilgisi oturumları ise 12 ve 13 Eylül 2026 tarihlerinde uygulanacak. Peki KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS lisans sonuçları nasıl öğrenilir?
KPSS sonuçları tarihi, memur olabilme hayaliyle sınava katılım sağlayan adaylar tarafından merakla araştırılıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 6,12,13 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek olan KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınavlarının ardından gözler sonuç tarihine çevrilecek. Peki 2026 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS LİSANS (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR) SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) sonuçları ÖSYM'nin takvimine göre 7 Ekim 2026 tarihinde erişime açılacak. Adaylar, sınav sonuçlarına 7 Ekim 2026 tarihinde ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacak.
ÖSYM'DEN ADAYLARA SAAT UYARISI
ÖSYM'nin sınav uygulama kuralları gereği adayların binalara giriş saatlerine son derece dikkat etmesi gerekiyor.
Saat 10.00 Uyarısı: 6 Eylül Pazar günü uygulanacak Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunda adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına kesinlikle alınmayacaktır. Sınavın başlama saati 10.15 olsa da kapılar 10.00 itibarıyla kapanacağı için adayların en geç 09.30'da sınav binası önünde hazır bulunması önem taşımaktadır.