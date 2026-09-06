KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS lisans sonuçları nasıl öğrenilir?

KPSS sonuçları tarihi, memur olabilme hayaliyle sınava katılım sağlayan adaylar tarafından merakla araştırılıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 6,12,13 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek olan KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınavlarının ardından gözler sonuç tarihine çevrilecek. Peki 2026 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?