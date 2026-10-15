KPSS ÖN LİSANS SONUÇ SORGULAMA EKRANI: KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi belli oldu mu?

Gün Başlıyor - 15 Ekim 2026 (41 Yıl Sonra İstanbul'a Rekor Yağış)

41 yıl sonra İstanbul'a rekor yağış. İstanbul Valisi: evlerinizden çıkmayın. İstanbul'da eğitime sağnak engeli. İstanbul'u sel vurdu, hayat durdu. İstanbul'da sel ve su baskını: 2 can kaybı. 6 İlde eğitime ara verildi. İstanbul'da bin 277 su baskını ihbarı. Alt geçitler, otoparklar suyla doldu. Ayaz... Daha Fazla Göster 41 yıl sonra İstanbul'a rekor yağış. İstanbul Valisi: evlerinizden çıkmayın. İstanbul'da eğitime sağnak engeli. İstanbul'u sel vurdu, hayat durdu. İstanbul'da sel ve su baskını: 2 can kaybı. 6 İlde eğitime ara verildi. İstanbul'da bin 277 su baskını ihbarı. Alt geçitler, otoparklar suyla doldu. Ayazağa'da kurtarma operasyonu. İstanbul'da trafik yoğunluğu nasıl? Gün Başlıyor'da Tuğba Södekoğlu Kınay sundu. Daha Az Göster