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        Haberler Bilgi KPSS ÖN LİSANS SONUÇ SORGULAMA EKRANI: KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi belli oldu mu?

        KPSS ÖN LİSANS SONUÇ SORGULAMA EKRANI: KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi belli oldu mu?

        4 Ekim 2026 tarihinde düzenlenen KPSS Ön Lisans sınavının ardından sonuç heyecanı giderek artıyor. Kamu kurumlarında memur olarak çalışmayı hedefleyen 1,5 milyondan fazla aday, sınavdan alacakları puanları öğrenmek için ÖSYM'nin açıklamalarını yakından izliyor. Değerlendirme sürecinin ne zaman tamamlanacağı merak edilirken sonuçların erişime açılacağı tarih de araştırılıyor. Peki, 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç sorgulama ekranı üzerinden KPSS puanları nasıl öğrenilir? İşte KPSS Ön Lisans sonuç tarihi ve sorgulama işlemlerine ilişkin ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 17:46 Güncelleme:
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        2026 KPSS Ön Lisans sınavına katılan adaylar için sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin bekleyiş sürüyor. ÖSYM tarafından 4 Ekim'de gerçekleştirilen sınavda ter döken 1,5 milyonu aşkın aday, kamu personeli olma yolunda elde edecekleri puanları merak ediyor. Sınavın üzerinden geçen günlerle birlikte değerlendirme işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığı ve sonuçların hangi gün erişime açılacağı araştırılıyor. Peki, KPSS Ön Lisans sonuç açıklanma tarihi belli oldu mu, sonuçlar ne zaman duyurulacak? İşte adayların merakla beklediği sonuç takvimine ilişkin detaylar...

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        KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2026 KPSS Ön Lisans sonuçlarının duyurulacağı tarih, ÖSYM'nin resmi sınav takviminde yer aldı. Takvime göre adaylar, sınavdan aldıkları puanları 30 Ekim 2026 Cuma günü öğrenebilecek.

        Sonuçlar, değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından ÖSYM'nin sonuç sorgulama sistemi üzerinden erişime açılacak.

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        KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

        2026 KPSS Ön Lisans sonuçları, ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama sistemi olan sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenilebilecek. Adaylar, sonuçların ilan edilmesinin ardından T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınav puanlarına ulaşabilecek.

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        Sonuç ekranında adayların testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayıları ile hesaplanan KPSS puanları yer alacak. Sonuç belgesine internet üzerinden erişilebilecek, adaylara ayrıca basılı belge gönderilmeyecek.

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