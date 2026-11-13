KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? 2026 ÖSYM lise KPSS sonuç sorgulama ekranı

KPSS ORTAÖĞRETİM PUANLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

KPSS ortaöğretim sınavından alınan puanlar, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak. Yeni bir KPSS Ortaöğretim sınavının yapılamaması durumunda mevcut puanların geçerliliği, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar devam edecek.

Ancak 2026 KPSS Ortaöğretim sınavına giren adayların takip eden KPSS Ön Lisans veya KPSS B Grubu Lisans sınavına katılmaları halinde ortaöğretim puanlarının geçerliliği, ilgili sınavın sonuçlarının açıklandığı tarihte sona erecek. Takip eden KPSS A Grubu sınavına girmek ise ortaöğretim puanlarının geçerliliğini etkilemeyecek.