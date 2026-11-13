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        Haberler Bilgi KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? 2026 ÖSYM lise KPSS sonuç sorgulama ekranı

        KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? 2026 ÖSYM lise KPSS sonuç sorgulama ekranı

        KPSS ortaöğretim sonuçları için geri sayım başladı. 25 Ekim 2026 tarihinde düzenlenen KPSS lise sınavına katılan binlerce aday, ÖSYM'nin sonuç açıklama tarihine odaklandı. Adaylar, KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarını ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sorgulayabilecek. Peki, 2026 KPSS sonuçları açıklandı mı, KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM sonuc.osym.gov.tr 2026 KPSS sonuç sorgulama ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Kasım 2026 - 12:41 Güncelleme:
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        2026 KPSS ortaöğretim sınavının tamamlanmasıyla birlikte adayların gündeminde sonuç tarihi yer almaya başladı. Lise mezunu adayların kamu kurumlarında memur olabilmek için katıldığı Kamu Personel Seçme Sınavı'nın ardından gözler ÖSYM'nin sonuç açıklama takvimine çevrildi. 25 Ekim'de gerçekleştirilen 2026 KPSS lise sınavında ter döken adaylar, aldıkları puanları öğrenmek ve tercih sürecine hazırlanmak için ÖSYM sonuç sorgulama ekranını takip ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takviminde KPSS ortaöğretim sonuçlarının açıklanacağı tarih de belli oldu. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte 2026 KPSS lise sonuçları sorgulama adımlarına ilişkin detaylar…

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        2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM'nin 2026 yılı sınav takvimine göre KPSS ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 Perşembe günü açıklanacak. 25 Ekim'de gerçekleştirilen sınavın değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından adaylar, puanlarını ÖSYM'nin sonuç sorgulama sistemi üzerinden öğrenebilecek.

        Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte adayların sınav puanları ve değerlendirme bilgileri erişime açılacak.

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        KPSS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

        KPSS ortaöğretim sonuçlarının 19 Kasım'dan önce açıklanıp açıklanmayacağı adayların merak ettiği konular arasında yer alıyor. ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takviminde sonuç tarihi 19 Kasım olarak duyuruldu.

        Sonuçların daha erken açıklanacağına ilişkin şu ana kadar resmi bir duyuru yapılmadı. Adaylar, sonuçların ilan edilmesine ilişkin güncel gelişmeleri ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden takip edebilecek.

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        2026 KPSS LİSE SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

        KPSS ortaöğretim sonuç sorgulama işlemi, ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden yapılacak. 2026 KPSS lise sınavına katılan adaylar, sonuçlar açıklandıktan sonra ÖSYM sonuç sorgulama ekranına giriş yaparak puanlarını görüntüleyebilecek. KPSS sonuç sorgulama işlemi için şu adımlar izlenecek:

        • ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama sistemi olan https://sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yapın.
        • 2026 KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları bağlantısını seçin.
        • T.C. kimlik numaranızı ve aday şifrenizi ilgili alanlara girin.
        • Giriş işleminin ardından KPSS puanınızı ve sınav sonuç bilgilerinizi görüntüleyin.
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        ÖSYM tarafından adayların adreslerine basılı sonuç belgesi gönderilmeyecek. KPSS ortaöğretim sınav sonuçları yalnızca elektronik ortamda erişime açılacak.

        KPSS SONUÇLARI SORGULAMA EKRNI İÇİN TIKLAYIN.

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        KPSS ORTAÖĞRETİM PUANLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

        KPSS ortaöğretim sınavından alınan puanlar, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak. Yeni bir KPSS Ortaöğretim sınavının yapılamaması durumunda mevcut puanların geçerliliği, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar devam edecek.

        Ancak 2026 KPSS Ortaöğretim sınavına giren adayların takip eden KPSS Ön Lisans veya KPSS B Grubu Lisans sınavına katılmaları halinde ortaöğretim puanlarının geçerliliği, ilgili sınavın sonuçlarının açıklandığı tarihte sona erecek. Takip eden KPSS A Grubu sınavına girmek ise ortaöğretim puanlarının geçerliliğini etkilemeyecek.

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