KPSS ORTAÖĞRETİM BRANŞ SIRALAMASI 2026: ÖSYM branş bazında sıralama açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
KPSS P94 puanlarının ardından branş bazında başarı sıralaması, 19 Kasım'da açıklanan 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçlarının ardından araştırılmaya başlandı. ÖSYM'nin AİS ekranında yayımlaması beklenen KPSS ortaöğretim branş sıralaması için gözler resmi duyuruya çevrildi. Peki, branş sıralaması açıklandı mı, adaylar başarı sıralamasını nereden ve nasıl öğrenebilecek? İşte, ÖSYM branş bazında sıralamaya ilişkin detaylar…
25 Ekim'de gerçekleştirilen KPSS Ortaöğretim sınavına katılan lise mezunu adaylar, sonuçların ilan edilmesinin ardından tercih ve atama sürecinde kendilerine yol gösterecek sıralama bilgilerini araştırmaya başladı. KPSS P94 puanıyla kamu kurumlarına yerleşmeyi hedefleyen adaylar için branş bazında sıralama, aynı eğitim alanındaki diğer adaylara göre başarı durumunu görme imkanı sunuyor. Peki, KPSS branş sıralaması belli oldu mu? KPSS ortaöğretim sıralaması açıklandı mı? İşte, KPSS P94 branş sıralaması hakkında merak edilenler…
2026 KPSS ORTAÖĞRETİM BRANŞ SIRALAMASI AÇIKLANDI MI?
2026 KPSS Ortaöğretim branş sıralaması için ÖSYM'nin resmi duyurusu bekleniyor. Sınav sonuçları 19 Kasım'da açıklanırken adayların KPSS P94 puanları da belli oldu. Branş bazında başarı sıralamalarının ise ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açılması bekleniyor.
KPSS ORTAÖĞRETİM BRANŞ SIRALAMASI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM, 2026 KPSS Ortaöğretim branş sıralamasının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz kesin bir takvim duyurmadı. Branş sıralamalarının erişime açılmasıyla ilgili açıklamaların ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılması bekleniyor. Adaylar, yeni duyuruları ÖSYM'nin internet sitesinden ve AİS ekranından takip edebilecek.
KPSS BRANŞ SIRALAMASI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?
KPSS ortaöğretim branş sıralaması, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden sorgulanabilecek. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak ilgili sınavın branş bazında sıralama bölümüne ulaşabilecek.
Sorgulama işlemi için şu adımlar izlenebilecek:
Sıralama ekranında adayların eğitim bilgileri ve seçilen puan türüne göre oluşturulan başarı sıralamaları görüntülenebilecek.
KPSS P94 PUANI İLE BRANŞ SIRALAMASI AYNI MI?
KPSS P94 puanı, ortaöğretim düzeyindeki adayların sınav başarısını gösterirken branş sıralaması, adayın kendi eğitim alanındaki diğer adaylar arasında kaçıncı sırada olduğunu gösterir. Bu nedenle aynı KPSS P94 puanına sahip adayların branş sıralamaları farklı olabilir.
ÖSYM, sıralamaları adayların sistemde kayıtlı eğitim bilgilerine göre oluşturur. Hesaplamaya mezunların yanı sıra öğrenimine devam eden adaylar da dahil edilebilir.