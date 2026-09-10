KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU? 2026 KPSS Ortaöğretim (lise) sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

KPSS Ortaöğretim sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Kamu kurumlarında görev almak isteyen lise mezunu adaylar, ÖSYM’nin açıkladığı takvim doğrultusunda sınav sürecine ilişkin detayları araştırıyor. Başvuruların ardından gözler, sınav tarihi ve sınava giriş belgelerinin erişime açılacağı tarihe çevrildi. Adaylar, KPSS lise oturumunun ne zaman yapılacağını ve sınav yerlerinin hangi gün açıklanacağını merak ediyor. Peki, 2026 KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman gerçekleştirilecek? Sınav giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak? İşte tüm detaylar...