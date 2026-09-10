KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU? 2026 KPSS Ortaöğretim (lise) sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?
KPSS Ortaöğretim sınavı için hazırlıklarını sürdüren adayların gözü ÖSYM tarafından açıklanan takvimde. Lise mezunlarının kamu kurumlarında görev alabilmek için katıldığı sınava ilişkin başvuru süreci, sınav tarihi ve sınava giriş belgelerinin açıklanacağı tarih merak ediliyor. Adaylar, 2026 KPSS Ortaöğretim oturumunun ne zaman yapılacağını ve sınav yerlerinin hangi tarihte belli olacağını araştırıyor. Peki, KPSS lise sınavı ne zaman, sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen tüm detaylar...
KPSS Ortaöğretim sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Kamu kurumlarında görev almak isteyen lise mezunu adaylar, ÖSYM’nin açıkladığı takvim doğrultusunda sınav sürecine ilişkin detayları araştırıyor. Başvuruların ardından gözler, sınav tarihi ve sınava giriş belgelerinin erişime açılacağı tarihe çevrildi. Adaylar, KPSS lise oturumunun ne zaman yapılacağını ve sınav yerlerinin hangi gün açıklanacağını merak ediyor. Peki, 2026 KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman gerçekleştirilecek? Sınav giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
KPSS 2026 ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM’nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim oturumu, 25 Ekim 2026 Pazar günü düzenlenecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM, KPSS sınav giriş belgelerini genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce erişime açıyor. Buna göre 25 Ekim 2026’da yapılacak KPSS Ortaöğretim sınavı için giriş yerlerinin ekim ayının ortalarında, yaklaşık 15-16 Ekim 2026 tarihlerinde açıklanması bekleniyor.
KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL, NEREDEN ALINACAK?
Adaylar sınav giriş belgelerine, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ulaşabilecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.