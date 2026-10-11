KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI: 2026 KPSS Ortaöğretim sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KPSS lise sınav giriş belgesi nereden sorgulanır?
KPSS Ortaöğretim sınavına katılmaya hazırlanan binlerce aday, sınav günü yaklaşırken gözünü ÖSYM'den gelecek duyuruya çevirdi. Sınav hazırlıklarını sürdüren adaylar, hangi okulda ve salonda sınava gireceklerini öğrenmek için giriş belgelerinin erişime açılacağı tarihi merak ediyor. Sınav yerlerinin açıklanmasını bekleyen adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacak sorgulamanın ayrıntılarını araştırıyor. Peki, KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi yayımlandı mı, sınav yerleri ne zaman belli olacak? İşte ÖSYM sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve merak edilen detaylar...
2026 KPSS Ortaöğretim sınavı için geri sayım sürerken, adayların gündeminde sınav giriş belgeleri yer alıyor. Hazırlıklarına devam eden binlerce kişi, sınava katılacakları okul, bina ve salon bilgilerinin hangi tarihte duyurulacağını öğrenmek istiyor. ÖSYM tarafından yayımlanacak belgelerin erişime açılacağı tarih merakla beklenirken, sınav yerlerinin nasıl sorgulanacağı da araştırılıyor. Peki, KPSS Ortaöğretim sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak? İşte 2026 KPSS Ortaöğretim sınav takvimi, ÖSYM AİS sorgulama ekranı ve bilinmesi gerekenler...
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM'nin 2026 yılı sınav takviminde yer alan KPSS Ortaöğretim oturumu, 25 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
25 Ekim 2026 Pazar günü düzenlenecek KPSS Ortaöğretim sınavı öncesinde adaylar, sınava katılacakları okul ve salon bilgilerini bekliyor. ÖSYM, sınav giriş belgelerini genellikle sınavdan yaklaşık 10 gün önce adayların erişimine sunuyor.
Bu doğrultuda 2026 KPSS Ortaöğretim sınav yerlerinin Ekim ayının ortalarında duyurulması öngörülüyor. Resmi açıklamanın ardından haberimiz güncellenecektir.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ NASILİ NEREDEN ALINIR?
KPSS Ortaöğretim sınavına katılacak adaylar, giriş belgelerine ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden ulaşabilecek.
Sınav yerlerinin duyurulmasının ardından adaylar, ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifreleriyle giriş yaparak belgelerini görüntüleyebilecek. Sisteme e-Devlet bilgileriyle giriş yapma seçeneği de bulunuyor. Adaylar, sınava girecekleri okul, bina, salon ve sıra bilgilerini bu belge üzerinden öğrenebilecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin yayımladığı 2026 yılı sınav takvimine göre, 25 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek KPSS Ortaöğretim sınavının sonuçları 19 Kasım 2026 Perşembe günü adayların erişimine açılacak.
Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sorgulayabilecek.