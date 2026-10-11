2026 KPSS Ortaöğretim sınavı için geri sayım sürerken, adayların gündeminde sınav giriş belgeleri yer alıyor. Hazırlıklarına devam eden binlerce kişi, sınava katılacakları okul, bina ve salon bilgilerinin hangi tarihte duyurulacağını öğrenmek istiyor. ÖSYM tarafından yayımlanacak belgelerin erişime açılacağı tarih merakla beklenirken, sınav yerlerinin nasıl sorgulanacağı da araştırılıyor. Peki, KPSS Ortaöğretim sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak? İşte 2026 KPSS Ortaöğretim sınav takvimi, ÖSYM AİS sorgulama ekranı ve bilinmesi gerekenler...