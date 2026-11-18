KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇ SORGULAMA ÖSYM EKRANI | 2026 KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı? KPSS lise sonucu nasıl sorgulanır?
2026 KPSS Ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasına sayılı saatler kala araştırmalar hızlandı. Memuriyet hedefiyle sınava katılan lise mezunları için heyecan giderek artarken sonuçların ilan edileceği tarih yeniden gündemin üst sıralarına taşındı. 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleşen sınavda kaç puan aldığını öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM'nin sonuç ekranının erişime açılacağı günü bekliyor. Sonuçların daha önce duyurulan tarihten erken açıklanıp açıklanmayacağı da merak edilirken gözler kurumdan gelebilecek son dakika duyurularına çevrildi. Peki, 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanacak mı? ÖSYM sonuçları hangi tarihte ilan edecek, KPSS lise sonuçları nasıl sorgulanır? İşte ÖSYM AİS ekranı haberimizde...
2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları için geri sayımda sona yaklaşıldı. Kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce lise mezunu adayın gözü, ÖSYM'den gelecek sonuç duyurusuna çevrildi. Sınavın ardından yayımlanan soru ve cevap anahtarları üzerinden netlerini hesaplayan adaylar, tahmini puanlarıyla resmi sonuçları karşılaştırmaya hazırlanıyor. Açıklanma tarihine kısa bir süre kala sonuçların takvimde belirtilen günden önce erişime açılıp açılmayacağı da merak konusu oldu. Peki, 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı mı, erken açıklanma ihtimali var mı? KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman, saat kaçta ve nereden öğrenilecek? İşte KPSS lise sonuçlarına dair son gelişmeler....
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, ERKEN AÇIKLANIR MI?
ÖSYM'nin 2026 yılı sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 Perşembe günü açıklanacak.
Sonuçların belirtilen tarihten önce duyurulması da ihtimaller arasında yer alıyor. Ancak ÖSYM'den erken açıklamaya ilişkin resmi bir duyuru gelmedi. Bu nedenle sonuçların 19 Kasım Perşembe günü erişime açılması bekleniyor.
KPSS LİSE SINAV SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?
2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları, ÖSYM tarafından ilan edildikten sonra adayların erişimine açılacak. Sınava giren lise mezunları, sonuc.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak sınav puanlarını öğrenebilecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
2026 KPSS Ortaöğretim sonuçlarının duyurulmasıyla birlikte lise mezunu adaylar için tercih süreci gündeme gelecek. Kamu kurumlarında memur olarak çalışmak isteyen adaylar, sınavdan elde ettikleri puanlara uygun kadroları ve personel alım ilanlarını incelemeye başlayacak.
Tercihlerin hangi tarihlerde yapılacağı, başvuru koşulları ve boş kadrolara ilişkin ayrıntılar ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih kılavuzunda yer alacak. Adaylar, tercih sürecine ilişkin güncel bilgilere ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.