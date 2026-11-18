2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları için geri sayımda sona yaklaşıldı. Kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce lise mezunu adayın gözü, ÖSYM'den gelecek sonuç duyurusuna çevrildi. Sınavın ardından yayımlanan soru ve cevap anahtarları üzerinden netlerini hesaplayan adaylar, tahmini puanlarıyla resmi sonuçları karşılaştırmaya hazırlanıyor. Açıklanma tarihine kısa bir süre kala sonuçların takvimde belirtilen günden önce erişime açılıp açılmayacağı da merak konusu oldu. Peki, 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı mı, erken açıklanma ihtimali var mı? KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman, saat kaçta ve nereden öğrenilecek? İşte KPSS lise sonuçlarına dair son gelişmeler....