KPSS SINAV BAŞVURU ÜCRETLERİ | KPSS sınav başvuru tarihleri ne zaman başlıyor? KPSS sınav ücreti ne kadar?

KPSS sınavına hazırlanan milyonlarca adayın gündeminde bu yılın en çok merak edilen konularından biri de başvuru ücretleri oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl güncellenen KPSS ücret tarifesi, oturum sayısına ve sınav türüne göre farklılık gösterirken, adaylar bütçelerini planlamak için net rakamları araştırmaya başladı. Özellikle lisans, ön lisans ve ortaöğretim KPSS oturumlarına katılacak adayların ödeyeceği ücretler, başvuru süreci yaklaşırken yoğun şekilde sorgulanıyor. Peki 2026 KPSS sınav ücreti ne kadar oldu, hangi oturum için ne kadar ödeme yapılacak ve geç başvuru ücretleri nasıl değişiyor? İşte adayların merak ettiği tüm detaylar…