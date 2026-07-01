Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem KPSS SINAV BAŞVURU ÜCRETLERİ | KPSS sınav başvuru tarihleri ne zaman başlıyor? KPSS sınav ücreti ne kadar?

        KPSS SINAV BAŞVURU ÜCRETLERİ | KPSS sınav başvuru tarihleri ne zaman başlıyor? KPSS sınav ücreti ne kadar?

        KPSS sınavına hazırlanan milyonlarca adayın gündeminde bu yılın en çok merak edilen konularından biri de başvuru ücretleri oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl güncellenen KPSS ücret tarifesi, oturum sayısına ve sınav türüne göre farklılık gösterirken, adaylar bütçelerini planlamak için net rakamları araştırmaya başladı. Özellikle lisans, ön lisans ve ortaöğretim KPSS oturumlarına katılacak adayların ödeyeceği ücretler, başvuru süreci yaklaşırken yoğun şekilde sorgulanıyor. Peki 2026 KPSS sınav ücreti ne kadar oldu, hangi oturum için ne kadar ödeme yapılacak ve geç başvuru ücretleri nasıl değişiyor? İşte adayların merak ettiği tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 2026-07-01 11:04:20 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        KPSS sınavına hazırlanan milyonlarca adayın gündeminde bu yılın en çok merak edilen konularından biri de başvuru ücretleri oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl güncellenen KPSS ücret tarifesi, oturum sayısına ve sınav türüne göre farklılık gösterirken, adaylar bütçelerini planlamak için net rakamları araştırmaya başladı. Özellikle lisans, ön lisans ve ortaöğretim KPSS oturumlarına katılacak adayların ödeyeceği ücretler, başvuru süreci yaklaşırken yoğun şekilde sorgulanıyor. Peki 2026 KPSS sınav ücreti ne kadar oldu, hangi oturum için ne kadar ödeme yapılacak ve geç başvuru ücretleri nasıl değişiyor? İşte adayların merak ettiği tüm detaylar…

        2

        KPSS BAŞVURU TARİHLERİ

        KPSS başvuru sürecine ilişkin takvim netleşti. Adaylar için farklı oturumlara göre belirlenen başvuru tarihleri ardı ardına gelirken, özellikle Ön Lisans, Ortaöğretim ve DHBT sınavlarına katılacak adaylar için kritik dönem yaklaşıyor. Buna göre KPSS Ön Lisans başvurularının 29 Temmuz – 10 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacağı açıklanırken, Ortaöğretim KPSS başvurularının 27 Ağustos – 8 Eylül 2026 tarihleri arasında tamamlanacağı bildirildi. Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) başvuruları ise 22 – 30 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar, başvuru sürecini kaçırmamak için ÖSYM’nin resmi duyurularını yakından takip ediyor.

        3

        KPSS SINAV BAŞVURU ÜCRETLERİ

        KPSS ücret tarifesi de oturumlara göre belirlendi. Buna göre Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için başvuru ücreti 800 TL olarak açıklanırken, KPSS Alan Bilgisi oturumlarının her biri için adayların 500 TL ödeme yapması gerekiyor.

        4
        ÖNERİLEN VİDEO

        Feci olay... Otomobilin camından sarktı!

        Batman'da seyir halindeki otomobilin camından sarkıp düştüğü iddia edilen 19 yaşındaki Muhammed Karabaş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Karabaş'ın arkadaşı otomobil sürücüsü 21 yaşındaki C.E., olayla ilgili olarak gözaltına alındı (DHA)

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        NATO Genel Sekreteri Rutte: Türkiye son derece önemli
        NATO Genel Sekreteri Rutte: Türkiye son derece önemli
        Restoran ve kafelerde yeni dönem resmen başladı
        Restoran ve kafelerde yeni dönem resmen başladı
        Mbappe, Dünya Kupası'nın zirvesinde!
        Mbappe, Dünya Kupası'nın zirvesinde!
        Depozito Yönetim Sistemi devreye alındı
        Depozito Yönetim Sistemi devreye alındı
        Duran'da sona doğru!
        Duran'da sona doğru!
        Ticaret Bakanlığı'ndan yeni düzenleme
        Ticaret Bakanlığı'ndan yeni düzenleme
        Anne kız hayat kurtarıyor
        Anne kız hayat kurtarıyor
        Muayene katılım payına zam geldi
        Muayene katılım payına zam geldi
        Bakan Gürlek duyurdu! 31 ülkeden 197 iade
        Bakan Gürlek duyurdu! 31 ülkeden 197 iade
        Ünlü oyucu evleniyor
        Ünlü oyucu evleniyor
        Biri 11, diğeri 12 yaşındaydı... İki kardeşin trajik sonu!
        Biri 11, diğeri 12 yaşındaydı... İki kardeşin trajik sonu!
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        Büyük kararlar için bekleyin!
        Büyük kararlar için bekleyin!
        Aşk iddialarına yanıt
        Aşk iddialarına yanıt
        Sürekli banka hesabına bakanlar dikkat!
        Sürekli banka hesabına bakanlar dikkat!
        Protestolar bir aydır sürüyor
        Protestolar bir aydır sürüyor
        Trump'ın finansal raporları açıklandı: Kripto zengini
        Trump'ın finansal raporları açıklandı: Kripto zengini
        Kazayı görüp hemen koştu... Yardım etmek için öldü!
        Kazayı görüp hemen koştu... Yardım etmek için öldü!
        "İsrail'de iç savaş çıkmayacak"
        "İsrail'de iç savaş çıkmayacak"
        Aksi takdirde yabancılar domine edecek
        Aksi takdirde yabancılar domine edecek