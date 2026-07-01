KPSS SINAV BAŞVURU ÜCRETLERİ | KPSS sınav başvuru tarihleri ne zaman başlıyor? KPSS sınav ücreti ne kadar?
KPSS sınavına hazırlanan milyonlarca adayın gündeminde bu yılın en çok merak edilen konularından biri de başvuru ücretleri oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl güncellenen KPSS ücret tarifesi, oturum sayısına ve sınav türüne göre farklılık gösterirken, adaylar bütçelerini planlamak için net rakamları araştırmaya başladı. Özellikle lisans, ön lisans ve ortaöğretim KPSS oturumlarına katılacak adayların ödeyeceği ücretler, başvuru süreci yaklaşırken yoğun şekilde sorgulanıyor. Peki 2026 KPSS sınav ücreti ne kadar oldu, hangi oturum için ne kadar ödeme yapılacak ve geç başvuru ücretleri nasıl değişiyor? İşte adayların merak ettiği tüm detaylar…
KPSS sınavına hazırlanan milyonlarca adayın gündeminde bu yılın en çok merak edilen konularından biri de başvuru ücretleri oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl güncellenen KPSS ücret tarifesi, oturum sayısına ve sınav türüne göre farklılık gösterirken, adaylar bütçelerini planlamak için net rakamları araştırmaya başladı. Özellikle lisans, ön lisans ve ortaöğretim KPSS oturumlarına katılacak adayların ödeyeceği ücretler, başvuru süreci yaklaşırken yoğun şekilde sorgulanıyor. Peki 2026 KPSS sınav ücreti ne kadar oldu, hangi oturum için ne kadar ödeme yapılacak ve geç başvuru ücretleri nasıl değişiyor? İşte adayların merak ettiği tüm detaylar…
KPSS BAŞVURU TARİHLERİ
KPSS başvuru sürecine ilişkin takvim netleşti. Adaylar için farklı oturumlara göre belirlenen başvuru tarihleri ardı ardına gelirken, özellikle Ön Lisans, Ortaöğretim ve DHBT sınavlarına katılacak adaylar için kritik dönem yaklaşıyor. Buna göre KPSS Ön Lisans başvurularının 29 Temmuz – 10 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacağı açıklanırken, Ortaöğretim KPSS başvurularının 27 Ağustos – 8 Eylül 2026 tarihleri arasında tamamlanacağı bildirildi. Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) başvuruları ise 22 – 30 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar, başvuru sürecini kaçırmamak için ÖSYM’nin resmi duyurularını yakından takip ediyor.
KPSS SINAV BAŞVURU ÜCRETLERİ
KPSS ücret tarifesi de oturumlara göre belirlendi. Buna göre Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için başvuru ücreti 800 TL olarak açıklanırken, KPSS Alan Bilgisi oturumlarının her biri için adayların 500 TL ödeme yapması gerekiyor.