KPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI | 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç tarihi belli oldu!

2026 KPSS Ortaöğretim sınavının ardından adayların gözü ÖSYM'nin sonuç takvimine çevrildi. Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden alınan yanıtlar doğrultusunda hesaplanacak puanlar, lise mezunu adayların kamu kurumlarındaki memur kadrolarına başvuru sürecinde belirleyici olacak. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, puanlarını ve sınav performanslarını ÖSYM'nin internet adresi üzerinden kontrol edebilecek. Peki, 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2026 ÖSYM ile KPSS Ortaöğretim sonuçlarının açıklanacağı tarih…