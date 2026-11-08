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        Haberler Bilgi KPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI | 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç tarihi belli oldu!

        KPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI | 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç tarihi belli oldu!

        KPSS ortaöğretim sonuçları için geri sayım başladı. 2026 KPSS lise sınavına katılan binlerce aday, ÖSYM'nin açıklayacağı sonuç tarihini ve KPSSP94 puanlarını öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, KPSS sonuçları hangi gün ilan edilecek, erken açıklanır mı? İşte, 2026 KPSS ortaöğretim sonuç sorgulama ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Kasım 2026 - 10:09 Güncelleme:
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        2026 KPSS Ortaöğretim sınavının ardından adayların gözü ÖSYM'nin sonuç takvimine çevrildi. Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden alınan yanıtlar doğrultusunda hesaplanacak puanlar, lise mezunu adayların kamu kurumlarındaki memur kadrolarına başvuru sürecinde belirleyici olacak. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, puanlarını ve sınav performanslarını ÖSYM'nin internet adresi üzerinden kontrol edebilecek. Peki, 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2026 ÖSYM ile KPSS Ortaöğretim sonuçlarının açıklanacağı tarih…

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        KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM'nin 2026 sınav takviminde yer alan bilgilere göre KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 Perşembe günü açıklanacak. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte adaylar, sınavdan elde ettikleri KPSSP94 puanlarını öğrenebilecek.

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        KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

        KPSS ortaöğretim sınav sonuçları, ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama sistemi üzerinden sorgulanabilecek. Adaylar, sonuc.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak sonuç belgelerine ulaşabilecek.

        Sonuç ekranında adayların Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları ile hesaplanan sınav puanları yer alacak.

        2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN.

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        KPSS ORTAÖĞRETİM PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

        2026 KPSS Ortaöğretim sınavından alınan puanlar iki yıl süreyle geçerli olacak. Adaylar, puan geçerlilik süresi içerisinde lise mezunlarına yönelik açılan ve ilgili KPSS puan türünü kabul eden kamu personeli alımlarına başvurabilecek.

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        KPSS ORTAÖĞRETİM PUAN TÜRÜ NEDİR, TERCİHLER NE ZAMAN?

        Lise mezunlarının katıldığı KPSS Ortaöğretim sınavında KPSSP94 puan türü kullanılıyor. Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen sonuçlarla hesaplanan bu puan, ortaöğretim düzeyindeki kamu personeli alımlarında esas alınıyor.

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        Sonuçların açıklanmasının ardından adayların gözü ÖSYM tarafından yayımlanacak merkezi yerleştirme tercih kılavuzuna çevrilecek. Kılavuzda lise mezunlarına ayrılan kadrolar, kontenjanlar, öğrenim şartları ve nitelik kodları açıklanacak. Adayların tercih yaparken mezuniyet durumlarını ve ilgili kadroların başvuru koşullarını dikkate alması gerekiyor.

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        #KPSS
        #ortaöğretim
        #ÖSYM
        #sonuç
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