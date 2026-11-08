KYK burs taahüthaname onayı ne zaman sona eriyor? KYK burs taahüthaname onayı nasıl ve nereden yapılır?

KYK TAAHHÜTNAME ONAYI İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

2026-2027 eğitim öğretim yılı burs ve öğrenim kredisi sonuçları 6 Kasım 2026 tarihinde açıklandı. Yurt içinde öğrenim gören ve burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin e-Devlet üzerinden taahhütname işlemlerini 11 Kasım Çarşamba günü saat 23.59'a kadar tamamlaması gerekiyor.

Taahhütname onayı, ödeme sürecinin temel aşamalarından biri. Öğrencinin sonuç ekranında burs veya kredi tahsis edildiğini görmesi tek başına yeterli değil. Kendisine tanımlanan işlemi e-Devlet üzerinden onaylaması gerekiyor. Bakanlığın açıklamasına göre taahhütnamesini onaylamayan öğrencilere ayrıca burs veya kredi ödemesi yapılmıyor. Öğrencilerin son günü beklemeden e-Devlet hesaplarına giriş yaparak tahsis bilgilerini ve onay durumlarını kontrol etmesi gerekiyor.

KYK TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler, taahhütnamelerini e-Devlet üzerinden onaylayacak. Taahhütname onayı için izlenecek adımlar şöyle: e-Devlet Kapısı'na T.C. kimlik numarası ve şifreyle giriş yapın. Arama bölümüne “Burs/Kredi Taahhütnamesi Onay İşlemleri” yazın. Gençlik ve Spor Bakanlığının ilgili hizmetini açın. Adınıza düzenlenen taahhütnameyi ve şartları okuyun. Onay işlemini tamamlayarak işlemin başarıyla gerçekleştiğini kontrol edin. Taahhütname onaylanmadığı sürece burs veya öğrenim kredisi ödemesi yapılmıyor.

E-DEVLET KYK TAAHHÜTNAME ONAY EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ