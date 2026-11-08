KYK burs taahüthaname onayı ne zaman sona eriyor? KYK burs taahüthaname onayı nasıl ve nereden yapılır?
KYK bursu veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan yurt içindeki öğrencilerin taahhütname onayının sona ereceği tarih belli oldu. 6 Kasım'da açıklanan burs ve kredi sonuçları sonrası burs alma hakkı olan öğrencilerin e-Devlet üzerinden taahhütname işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yurt içinde öğrenim gören öğrencilerin taahhütname onay işlemlerini belirlenen tarihe kadar yapması gerekiyor. Peki KYK burs taahüthaname onayı ne zaman sona eriyor, nasıl ve nereden yapılır? İşte, KYK burs taahüthaname onayı yapma ekranı ve tüm detaylı bilgiler
KYK burs taahhütname işlemleri devam ediyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının açıklanmasının ardından, burs veya kredi almaya hak kazanan öğrenciler için taahhütname onay süreci belirlenen tarihte sona erecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yurt içinde öğrenim gören öğrencilerin taahhütname onay işlemlerini 11 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 23.59'a kadar tamamlaması gerekiyor. Peki KYK burs taahhütname onayı nasıl ve nereden yapılır?
KYK TAAHHÜTNAME ONAYI İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?
2026-2027 eğitim öğretim yılı burs ve öğrenim kredisi sonuçları 6 Kasım 2026 tarihinde açıklandı. Yurt içinde öğrenim gören ve burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin e-Devlet üzerinden taahhütname işlemlerini 11 Kasım Çarşamba günü saat 23.59'a kadar tamamlaması gerekiyor.
Taahhütname onayı, ödeme sürecinin temel aşamalarından biri. Öğrencinin sonuç ekranında burs veya kredi tahsis edildiğini görmesi tek başına yeterli değil. Kendisine tanımlanan işlemi e-Devlet üzerinden onaylaması gerekiyor. Bakanlığın açıklamasına göre taahhütnamesini onaylamayan öğrencilere ayrıca burs veya kredi ödemesi yapılmıyor. Öğrencilerin son günü beklemeden e-Devlet hesaplarına giriş yaparak tahsis bilgilerini ve onay durumlarını kontrol etmesi gerekiyor.
KYK TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler, taahhütnamelerini e-Devlet üzerinden onaylayacak. Taahhütname onayı için izlenecek adımlar şöyle: e-Devlet Kapısı'na T.C. kimlik numarası ve şifreyle giriş yapın. Arama bölümüne “Burs/Kredi Taahhütnamesi Onay İşlemleri” yazın. Gençlik ve Spor Bakanlığının ilgili hizmetini açın. Adınıza düzenlenen taahhütnameyi ve şartları okuyun. Onay işlemini tamamlayarak işlemin başarıyla gerçekleştiğini kontrol edin. Taahhütname onaylanmadığı sürece burs veya öğrenim kredisi ödemesi yapılmıyor.
18 YAŞINDAN KÜÇÜK ÖĞRENCİLER KYK TAAHHÜTNAME ONAYINI NASIL YAPACAK?
KYK burs ve öğrenim kredisi kazanan 18 yaşından küçük öğrenciler için farklı bir onay süreci uygulanıyor.
15-18 yaş arasındaki öğrencilerin anne veya babalarının öncelikle kendi e-Devlet hesaplarından veli onayı vermesi gerekiyor. Ardından öğrencinin kendi e-Devlet hesabına giriş yaparak taahhütname onayını tamamlaması isteniyor.
15 yaşından küçük öğrenciler ile anne ve babası bulunmayan öğrenciler için ise kanuni vasiyle birlikte ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü veya yurt müdürlüğünde işlem yapılabiliyor. Bu işlemlerde kimlik ve gerektiğinde vasi kararı gibi belgeler gerekiyor.
TAAHHÜTNAME ONAYI NEDİR?
Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrencilerin yapacakları iş ve işlemler sonuç açıklama sayfasında ayrıntılı olarak yer alacak. Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin belirlenecek tarihler arasında e-Devlet üzerinden burs/kredi onay işlemi ekranında yer alan “taahhütname onayı” işlemini yapmaları gerekiyor.