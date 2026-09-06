KYK burs ve kredi başvuru tarihi 2026 2027: GSB KYK burs başvurusu ne zaman, nasıl yapılır, şartları neler?

Formda öğrencilerin maddi durumu, aile yapısı, öğrenim bilgileri ve sosyal koşullarına ilişkin çeşitli bilgiler talep ediliyor. Girilen beyanlar, ilgili kamu kurumlarındaki kayıtlarla karşılaştırılarak inceleniyor. Yapılan değerlendirme sonunda şartları karşılayan öğrencilerden bir bölümüne karşılıksız burs, diğerlerine ise geri ödemeli öğrenim kredisi veriliyor.

KYK 2026-2027 BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2026 yılı Ocak ayından itibaren ön lisans ve lisans öğrencilerine verilen KYK burs ve öğrenim kredisi tutarı aylık 4 bin TL olarak uygulanmaya başladı.

2026 2027 burs ve kredi miktarı henüz belli olmazken burs miktarının Aralık ayında açıklanması bekleniyor.