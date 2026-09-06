KYK burs ve kredi başvuru tarihi 2026 2027: GSB KYK burs başvurusu ne zaman, nasıl yapılır, şartları neler?
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü aracılığıyla verilen KYK burs ve kredi başvuru tarihleri gündemde yer alıyor. Geçtiğimiz sene ekim ayında gerçekleşen KYK burs başvurusu e devlet ekranı üzerinden gerçekleşiyor. Yapılan değerlendirme sonunda şartları karşılayan öğrencilerden bir bölümüne karşılıksız burs, diğerlerine ise geri ödemeli öğrenim kredisi veriliyor. Peki KYK burs başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları neler? İşte, 2026 2027 KYK burs/kredi başvuru tarihi ile ilgili bilgiler
KYK burs başvuru tarihi araştırılıyor. 2026-2027 öğrenim dönemi KYK burs başvuru tarihleri için öğrenciler Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) duyurularını beklemeye başladı. Üniversitelerin 2 ve 4 yıllık bölümlere yerleşen adaylar, KYK burs ve kredi başvurularını e devlet ekranında tamamlayarak, devletin sağladığı ödemelerden yararlanabilecekler. Peki KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman, nasıl yapılır, şartları neler?
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
KYK burs ve kredi başvurusu henüz başlamadı. Geçtiğimiz sene ekim ayında başlayan KYK başvurularının yine aynı tarihte başlaması bekleniyor. Detaylar Gençlik ve Spor Bakanlığı’ nın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları, öğrenciler tarafından e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru sürecinde burs ve kredi için iki ayrı işlem yapılmasına gerek bulunmuyor, adaylar tek başvuru formu üzerinden değerlendirmeye alınıyor.
Formda öğrencilerin maddi durumu, aile yapısı, öğrenim bilgileri ve sosyal koşullarına ilişkin çeşitli bilgiler talep ediliyor. Girilen beyanlar, ilgili kamu kurumlarındaki kayıtlarla karşılaştırılarak inceleniyor. Yapılan değerlendirme sonunda şartları karşılayan öğrencilerden bir bölümüne karşılıksız burs, diğerlerine ise geri ödemeli öğrenim kredisi veriliyor.
KYK 2026-2027 BURS ÜCRETİ NE KADAR?
2026 yılı Ocak ayından itibaren ön lisans ve lisans öğrencilerine verilen KYK burs ve öğrenim kredisi tutarı aylık 4 bin TL olarak uygulanmaya başladı.
2026 2027 burs ve kredi miktarı henüz belli olmazken burs miktarının Aralık ayında açıklanması bekleniyor.