KYK bursu yattı mı, ne zaman yatacak? KYK kredi ve burs ödeme takvimi 2026 2027

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Taahhütname onayları 11 Kasım itibariyle sona erdi.

Sonraki ödemeler ise T.C. kimlik numarası son rakamına göre her ayın 6. ve 10. günleri arasında yapılmaktadır.

KYK BURS MİKTARI NE KADAR?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda gerçekleştirilen 2027 yılı bütçe görüşmelerinde üniversite öğrencilerine verilen burs ve kredilerle ilgili soruları yanıtladı.

Mevcut burs miktarının 4 bin lira olduğunu hatırlatan Bak, 2026-2027 döneminde öğrencilere ödenen burs tutarının artırılacağını belirtti. 2027 yılı için yapılacak artışın ne kadar olacağına ilişkin ise henüz net bir rakam gelmedi.

KYK 2026 itibariyle açıklanan burs miktarları: