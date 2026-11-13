KYK bursu yattı mı, ne zaman yatacak? KYK kredi ve burs ödeme takvimi 2026 2027
KYK burslarının yatacağı tarih merak ediliyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığı duyurulmuştu. KYK bursu almaya hak kazanan öğrencilerin 11 Kasım tarihinde taahhütname onaylarını yapmaları gerekiyordu. KYK bursu ilk ödeme tarihi ise Bakanlık tarafından açıklanıyor. Peki KYK bursu yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, KYK kredi ve burs ödeme tarihi ile ilgili detaylar
KYK burs ödeme tarihleri milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor. Taahhütname işlemlerini tamamlayan öğrenciler, ilk ödemenin ne zaman hesaplara aktarılacağını araştırırken, bursların toplu yatıp yatmayacağı da merak ediliyor. İlk defa burs/ kredi alacak öğrenciler, Ziraat Genç Bank Kart aracılığıyla ATM'lerden çekim yapılabileceği gibi şubelerden de T.C kimlik numaralarıyla burs ve kredilerini çekebilecekler. Peki, 2026 2027 KYK burs ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?
KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK, HANGİ TARİHTE?
İlk kez burs veya öğrenim kredisi alacak öğrenciler için ilk ödemenin ekim ve kasım aylarını kapsayacak şekilde iki aylık olarak yapılması bekleniyor. Geçmiş yıllardaki ödeme takvimi kasım ayının ikinci yarısını işaret etse de bu yılın kesin ödeme tarihi henüz netleşmedi.
Güncel duyurular için Gençlik ve Spor Bakanlığının resmî kanallarının takip edilmesi gerekiyor.
Taahhütname onayları 11 Kasım itibariyle sona erdi.
Sonraki ödemeler ise T.C. kimlik numarası son rakamına göre her ayın 6. ve 10. günleri arasında yapılmaktadır.
KYK BURS MİKTARI NE KADAR?
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda gerçekleştirilen 2027 yılı bütçe görüşmelerinde üniversite öğrencilerine verilen burs ve kredilerle ilgili soruları yanıtladı.
Mevcut burs miktarının 4 bin lira olduğunu hatırlatan Bak, 2026-2027 döneminde öğrencilere ödenen burs tutarının artırılacağını belirtti. 2027 yılı için yapılacak artışın ne kadar olacağına ilişkin ise henüz net bir rakam gelmedi.
KYK 2026 itibariyle açıklanan burs miktarları: