Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi KYK bursu yattı mı, ne zaman yatacak? KYK kredi ve burs ödeme takvimi 2026 2027

        KYK bursu yattı mı, ne zaman yatacak? KYK kredi ve burs ödeme takvimi 2026 2027

        KYK burslarının yatacağı tarih merak ediliyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığı duyurulmuştu. KYK bursu almaya hak kazanan öğrencilerin 11 Kasım tarihinde taahhütname onaylarını yapmaları gerekiyordu. KYK bursu ilk ödeme tarihi ise Bakanlık tarafından açıklanıyor. Peki KYK bursu yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, KYK kredi ve burs ödeme tarihi ile ilgili detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Kasım 2026 - 11:20 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        KYK burs ödeme tarihleri milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor. Taahhütname işlemlerini tamamlayan öğrenciler, ilk ödemenin ne zaman hesaplara aktarılacağını araştırırken, bursların toplu yatıp yatmayacağı da merak ediliyor. İlk defa burs/ kredi alacak öğrenciler, Ziraat Genç Bank Kart aracılığıyla ATM'lerden çekim yapılabileceği gibi şubelerden de T.C kimlik numaralarıyla burs ve kredilerini çekebilecekler. Peki, 2026 2027 KYK burs ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

        2

        KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK, HANGİ TARİHTE?

        İlk kez burs veya öğrenim kredisi alacak öğrenciler için ilk ödemenin ekim ve kasım aylarını kapsayacak şekilde iki aylık olarak yapılması bekleniyor. Geçmiş yıllardaki ödeme takvimi kasım ayının ikinci yarısını işaret etse de bu yılın kesin ödeme tarihi henüz netleşmedi.

        3

        Güncel duyurular için Gençlik ve Spor Bakanlığının resmî kanallarının takip edilmesi gerekiyor.

        Taahhütname onayları 11 Kasım itibariyle sona erdi.

        Sonraki ödemeler ise T.C. kimlik numarası son rakamına göre her ayın 6. ve 10. günleri arasında yapılmaktadır.

        KYK BURS MİKTARI NE KADAR?

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda gerçekleştirilen 2027 yılı bütçe görüşmelerinde üniversite öğrencilerine verilen burs ve kredilerle ilgili soruları yanıtladı.

        Mevcut burs miktarının 4 bin lira olduğunu hatırlatan Bak, 2026-2027 döneminde öğrencilere ödenen burs tutarının artırılacağını belirtti. 2027 yılı için yapılacak artışın ne kadar olacağına ilişkin ise henüz net bir rakam gelmedi.

        KYK 2026 itibariyle açıklanan burs miktarları:

        • Ön lisans ve Lisans: 4.000 TL
        • Yüksek Lisans: 8.000 TL
        • Doktora: 12.000 TL
        ÖNERİLEN VİDEO

        Karlı dağda kaybolan kuzu 3 gün sonra döndü

        Artvin'de köpeğin peşine takılarak çıktığı karlı dağda kaybolan ve 3 gün süren aramalara rağmen bulunamayan kuzu, çetin doğa koşullarında eve döndü. Üzeri karla kaplı halde kapıya gelen, ailenin "Şanslı Boncuk" adını verdiği kuzu saç kurutma makinesiyle ısıtılıp, evde misafir edilerek beslendi. (DHA...
        #KYK
        #KYK burs
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hızı saatte 90 km'yi bulacak! Marmara'da fırtına
        Hızı saatte 90 km'yi bulacak! Marmara'da fırtına
        İddia: Rusya'nın talepleri çarpıcı
        İddia: Rusya'nın talepleri çarpıcı
        FBI, 1.2 milyar dolarlık kripto varlığa el koydu
        FBI, 1.2 milyar dolarlık kripto varlığa el koydu
        Lüks yaşayıp, kumarhaneden çıkmadılar! 100 milyon TL'lik kripto vurgunu
        Lüks yaşayıp, kumarhaneden çıkmadılar! 100 milyon TL'lik kripto vurgunu
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        İngiltere'de ekmek, makarna ve keklere folik asit eklenecek
        İngiltere'de ekmek, makarna ve keklere folik asit eklenecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 İş Forumu'nda hitapta bulundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 İş Forumu'nda hitapta bulundu
        Aşk iddialarını doğruladı
        Aşk iddialarını doğruladı
        Galatasaray'da RAMS Park zemini için yeni plan!
        Galatasaray'da RAMS Park zemini için yeni plan!
        "Aşağılayıcı tavırlar sergiledi"
        "Aşağılayıcı tavırlar sergiledi"
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Yüreğimiz kavruldu! İzmir, Ankara, Tekirdağ ve Kayseri'ye acı haber ulaştı
        Yüreğimiz kavruldu! İzmir, Ankara, Tekirdağ ve Kayseri'ye acı haber ulaştı
        Şef mutfağı sözlüğü
        Şef mutfağı sözlüğü
        "GLP-1 iğneleri zayıflama ilacı değil, reçetesiz satılmamalı"
        "GLP-1 iğneleri zayıflama ilacı değil, reçetesiz satılmamalı"
        Trump: İran Savaşı'nın sürmesinin nedeni İsrail
        Trump: İran Savaşı'nın sürmesinin nedeni İsrail
        Kendi iş yerinde katledildi! Bir kadına daha kıydılar
        Kendi iş yerinde katledildi! Bir kadına daha kıydılar
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"