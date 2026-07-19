LGS 2026 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ BELLİ OLDU! LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
LGS tercih sürecinin tamamlanmasının ardından gözler, yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Binlerce öğrenci ve veli, tercih işlemlerinin sonuçlarını takip ederken, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak resmi duyuru bekleniyor. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte öğrenciler, hangi okula yerleştirildiklerini öğrenebilecek ve eğitim hayatlarına ilişkin yeni süreç başlayacak. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde.
LGS tercih sürecinin tamamlanmasının ardından gözler, yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Binlerce öğrenci ve veli, tercih işlemlerinin sonuçlarını takip ederken, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak resmi duyuru bekleniyor. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte öğrenciler, hangi okula yerleştirildiklerini öğrenebilecek ve eğitim hayatlarına ilişkin yeni süreç başlayacak. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde.
LGS 2026 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan 2026 LGS tercih ve yerleştirme takvimine göre, lise yerleştirme sonuçları 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü erişime açılacak. Öğrenciler, sonuçların açıklanmasıyla birlikte hangi okula yerleştirildiklerini öğrenebilecek.
LGS 2026 YERLESTİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Öğrenciler, LGS kapsamında açıklanacak lise yerleştirme sonuçlarına Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi web adresi ile e-Okul platformu üzerinden ulaşabilecek. Sonuç sorgulama işlemi, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgileri kullanılarak şifre gerektirmeden yapılabilecek.