LGS 2026 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ BELLİ OLDU! LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS tercih sürecinin tamamlanmasının ardından gözler, yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Binlerce öğrenci ve veli, tercih işlemlerinin sonuçlarını takip ederken, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak resmi duyuru bekleniyor. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte öğrenciler, hangi okula yerleştirildiklerini öğrenebilecek ve eğitim hayatlarına ilişkin yeni süreç başlayacak. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde.