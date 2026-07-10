LGS OBP ile sınavsız alan okullar: İstanbul, Ankara, İzmir sınavsız alan liselerin listesi açıklandı mı?
2026 LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih maratonuna çevrilirken öğrenciler ve veliler sınavsız öğrenci alan liseleri araştırmaya başladı. Yerel yerleştirme kapsamında Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) ile öğrenci kabul eden Anadolu liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile Anadolu imam hatip liseleri yoğun ilgi görüyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de sınavsız öğrenci alan okulların listesi en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, tercih sürecinde e-Okul sistemi üzerinden yerel yerleştirme ekranını erişime açıyor. Peki, LGS OBP ile sınavsız alan okullar hangileri, İstanbul, Ankara ve İzmir sınavsız alan liselerin listesi açıklandı mı? İşte 2026 LGS OBP ile sınavsız alan okullar listesi...
2026 LGS tercih süreci için geri sayım sürerken sınavsız öğrenci alan liseler yeniden gündeme geldi. Merkezi sınava girmeyen veya yerel yerleştirme hakkını kullanmak isteyen öğrenciler OBP ile öğrenci kabul eden liseleri araştırıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere tüm illerde yerel yerleştirme kapsamında tercih edilebilecek okullar e-Okul sistemi üzerinden görüntülenebiliyor. Tercihlerde öğrencilerin kayıt alanı ve OBP bilgileri önemli rol oynuyor. Peki, LGS OBP ile sınavsız alan liseler hangileri? İşte detaylar...
LGS OBP İLE SINAVSIZ ALAN OKULLAR HANGİLERİ?
Yerel yerleştirme kapsamında öğrenciler;
Anadolu Liseleri
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
Anadolu İmam Hatip Liseleri
arasından ikamet adresi, okul başarı puanı (OBP), kayıt alanı ve kontenjan durumuna göre tercih yapabiliyor. Bu okullar merkezi sınav puanı yerine yerel yerleştirme kriterleriyle öğrenci kabul ediyor.
İSTANBUL, ANKARA, İZMİR SINAVSIZ ALAN LİSELERİN LİSTESİ AÇIKLANDI MI?
Evet. Yerel yerleştirme kapsamında tercih edilebilecek sınavsız öğrenci alan liselerin listesi e-Okul sistemi üzerinden görüntülenebiliyor.
İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde bulunan sınavsız öğrenci alan okullar tercih ekranında il, ilçe ve okul türüne göre listeleniyor. Öğrenciler kendi kayıt alanlarına uygun liseleri sistem üzerinden inceleyebiliyor.
OBP İLE YERLEŞTİRME NASIL YAPILIYOR?
Yerel yerleştirmede tek başına OBP yeterli olmuyor.
Yerleştirmelerde;
Kayıt alanı
Okul Başarı Puanı (OBP)
Devamsızlık durumu
Tercih önceliği
gibi kriterler birlikte değerlendiriliyor. Aynı puana sahip adaylar arasında MEB'in belirlediği öncelik sıralaması uygulanıyor.
SINAVSIZ ALAN LİSELER NEREDEN SORGULANIR?
Öğrenciler, sınavsız öğrenci alan liseleri e-Okul VBS üzerinden il, ilçe ve okul türüne göre sorgulayabiliyor.
Tercih ekranında okulun kayıt alanı, kontenjanı ve önceki yılın yerleştirme bilgileri de görüntülenebiliyor.
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 2026 LGS tercih işlemleri 13-27 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından nakil süreci başlayacak ve boş kontenjanlar e-Okul üzerinden ilan edilecek.