2026 LGS tercih süreci için geri sayım sürerken sınavsız öğrenci alan liseler yeniden gündeme geldi. Merkezi sınava girmeyen veya yerel yerleştirme hakkını kullanmak isteyen öğrenciler OBP ile öğrenci kabul eden liseleri araştırıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere tüm illerde yerel yerleştirme kapsamında tercih edilebilecek okullar e-Okul sistemi üzerinden görüntülenebiliyor. Tercihlerde öğrencilerin kayıt alanı ve OBP bilgileri önemli rol oynuyor. Peki, LGS OBP ile sınavsız alan liseler hangileri? İşte detaylar...