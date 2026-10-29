MAÇ PROGRAMI 29 EKİM 2026: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar ve yayın kanalları!

29 Ekim 2026 Perşembe günü futbol ve basketbolseverleri birbirinden kritik mücadeleler bekliyor. Bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda dört karşılaşma oynanacakken Avrupa futbolunda Serie A ve İngiltere Lig Kupası heyecanı yaşanacak. EuroLeague'de ise 8. hafta heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Maçların başlama saatleri ve canlı yayınlanacağı kanallar sporseverler tarafından araştırıyor. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 29 Ekim 2026 maç programı ve yayın bilgileri.