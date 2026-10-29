MAÇ PROGRAMI 29 EKİM 2026: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar ve yayın kanalları!
29 Ekim Perşembe günü spor tutkunlarını birbirinden heyecanlı karşılaşmalar bekliyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu, bugün oynanacak 4 karşılaşmayla tamamlanacak. ZTK'nın yanı sıra bazı Avrupa liglerinde de önemli karşılaşmalar oynanacak. Basketbolseverler ise bugün oynanacak EuroLeague mücadelelerine odaklandı. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı saat kaçta başlayacak? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? İşte 29 Ekim 2026 maç programı, başlama saatleri ve yayın kanalları.
29 Ekim 2026 Perşembe günü futbol ve basketbolseverleri birbirinden kritik mücadeleler bekliyor. Bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda dört karşılaşma oynanacakken Avrupa futbolunda Serie A ve İngiltere Lig Kupası heyecanı yaşanacak. EuroLeague'de ise 8. hafta heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Maçların başlama saatleri ve canlı yayınlanacağı kanallar sporseverler tarafından araştırıyor. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 29 Ekim 2026 maç programı ve yayın bilgileri.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 29 EKİM 2026 PERŞEMBE MAÇ PROGRAMI
Ziraat Türkiye Kupası
13.30 – Bitlis 1916 FK – Kayserispor (A Spor)
15.30 – Gençlerbirliği – Karaköprü Belediyespor (A Spor)
18.00 – Kasımpaşa – Çorluspor 1947 (A Spor)
20.30 – Eskişehirspor – Iğdır FK (A Spor)
İtalya Serie A
20.30 – Frosinone – Lecce (S Sport 2)
22.45 – Fiorentina – Atalanta (S Sport 2)
İngiltere Lig Kupası
22.45 – Everton – Newcastle United (S Sport / S Sport Plus)
Suudi Arabistan Pro Ligi
17.35 – Al Khaleej – Al Hazem
21.00 – Al Nassr – Al Kholood
21.00 – Al Riyadh – Al Qadsiah
EuroLeague
22.00 – Kızılyıldız – Bayern Münih
22.05 – Maccabi Tel Aviv – Paris Basketball
22.45 – Real Madrid – Fenerbahçe (S Sport / S Sport Plus)