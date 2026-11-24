Manchester City - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Manchester City maçı canlı izle
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 5. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. İngiliz devi Manchester City, sahasında İtalya temsilcisi Napoli'yi ağırlayacak. Etihad Stadı'nda oynanacak kritik mücadelede iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Manchester City, Avrupa arenasındaki başarılı performansını sürdürerek ilk 8 yarışında avantaj elde etmek istiyor. Napoli ise zorlu deplasmanda kazanarak üst turlara yükselme umutlarını güçlendirmeyi amaçlıyor. Futbolseverler ise Manchester City - Napoli karşılaşmanın maç saati ve canlı izleme seçeneklerini araştırmaya başladı. Peki Manchester City - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Şampiyonlar Ligi Manchester City - Napoli maçı maçı canlı izle ekranı...
Manchester City - Napoli maçı için geri sayım başladı. İngiltere'de oynanacak mücadelede gözler iki takımın yıldız futbolcularında olacak. Manchester City, taraftarının desteğiyle sahadan üç puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Napoli ise güçlü rakibine karşı deplasmanda sürpriz bir sonuç elde etmek istiyor. Peki Manchester City - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Manchester City maçı şifresiz izle bilgisi...
MANCHESTER CITY - NAPOLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta mücadelesinde Manchester City ile Napoli, 24 Kasım 2026 Salı günü saat 23.00'te karşı karşıya gelecek.
MANCHESTER CITY - NAPOLİ MAÇI HANGİ KANALDA?
Manchester City - Napoli karşılaşması tabii Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.
MANCHESTER CITY - NAPOLİ MAÇI CANLI İZLE
Manchester City - Napoli maçını canlı takip etmek isteyen futbolseverler, canlı izle ve yayın ekranı aramalarına yöneldi.
Karşılaşma tabii'nin internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden takip edilebilecek. Futbolseverler, resmi yayın platformuna bilgisayar, akıllı televizyon, tablet veya cep telefonları aracılığıyla erişebilecek.
MANCHESTER CITY VE NAPOLİ'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU
Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı ilk dört karşılaşmada 3 galibiyet alarak 9 puan topladı. İngiliz temsilcisi, lig aşamasında 7. sırada bulunuyor.
Napoli ise ilk dört maçında 1 galibiyet elde ederek 3 puanla 27. sırada yer alıyor. İtalyan ekibi, Manchester deplasmanında kazanarak puanını yükseltmek ve üst tura çıkma yarışında iddiasını korumak istiyor.