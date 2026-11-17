2027 yılında uygulanacak asgari ücret için işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılacağı görüşmeler aralık ayında başlayacak. Mevcut net asgari ücret üzerinden yapılan hesaplamalarda farklı zam ihtimalleri öne çıkıyor. Özellikle yüzde 30 ve üzerindeki artış senaryoları milyonlarca çalışanın gündeminde yer alıyor. Henüz resmî bir zam oranı açıklanmazken komisyon görüşmelerinin ardından nihai rakamın belli olması bekleniyor. Peki, 2027 Asgari ücret ne kadar olacak, asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak? İşte 2027 Ocak ayı asgari ücrette zam oranları...