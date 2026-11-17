Masadaki zam oranları netleşmeye başladı! Asgari ücret ne kadar olacak?
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2027 asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi amacıyla gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonunun aralık ayında gerçekleştireceği toplantılara çevrildi. 2026 yılında net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak uygulanan asgari ücretin, yeni dönemde hangi seviyeye yükseleceği merak konusu oldu. Yüzde 20, 25, 30, 33,7 ve 35 gibi farklı zam oranları üzerinden yapılan hesaplamalar yeni maaş beklentilerini de ortaya çıkardı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın komisyonun aralık ayında toplanacağını açıklamasıyla süreçte önemli bir aşamaya geçildi. Peki, 2027 asgari ücret zammı ne kadar olacak, yeni asgari ücret kaç TL'ye yükselecek? İşte 2027 Ocak asgari ücrette zam tahminleri...
2027 yılında uygulanacak asgari ücret için işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılacağı görüşmeler aralık ayında başlayacak. Mevcut net asgari ücret üzerinden yapılan hesaplamalarda farklı zam ihtimalleri öne çıkıyor. Özellikle yüzde 30 ve üzerindeki artış senaryoları milyonlarca çalışanın gündeminde yer alıyor. Henüz resmî bir zam oranı açıklanmazken komisyon görüşmelerinin ardından nihai rakamın belli olması bekleniyor. Peki, 2027 Asgari ücret ne kadar olacak, asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak? İşte 2027 Ocak ayı asgari ücrette zam oranları...
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTILARI NE ZAMAN?
2027 asgari ücretini belirleyecek Asgari Ücret Tespit Komisyonunun aralık ayında çalışmalarına başlaması bekleniyor.
Komisyonda işçi, işveren ve hükümet temsilcileri bir araya gelerek yeni ücret üzerinde değerlendirmelerde bulunacak. Görüşmelerde ekonomik göstergeler, enflasyon beklentileri, geçim koşulları ve işveren maliyetleri gündeme gelecek.
İlk toplantının kesin günü henüz açıklanmadı. Komisyonun görüşmelerini tamamlamasının ardından yeni asgari ücretin aralık ayının son bölümünde kamuoyuna duyurulması bekleniyor
2027 ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI
2027 asgari ücret zammı için farklı oranlar üzerinden hesaplamalar yapılmaya başlandı. Özellikle yüzde 25, 30, 33,7 ve 35 oranlarındaki artış ihtimalleri çalışanların gündeminde bulunuyor.
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ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
2026 yılında 28 bin 75 lira 50 kuruş olan net asgari ücret üzerinden yapılan hesaplamalara göre olası maaşlar şöyle:
Zam oranıZam tutarıYeni net asgari ücret
Yüzde 205.615 TL33.691 TL
Yüzde 257.019 TL35.094 TL
Yüzde 28,47.973 TL36.049 TL
Yüzde 308.423 TL36.498 TL
Yüzde 33,79.461 TL37.537 TL
Yüzde 359.826 TL37.902 TL
Yüzde 4011.230 TL39.306 TL
Bu rakamlar yalnızca olası zam oranlarına göre yapılan matematiksel hesaplamalardır. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından açıklanmış resmî zam teklifleri veya kesinleşmiş maa
2027 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Asgari ücret görüşmelerinin aralık ayında başlamasıyla birlikte milyonlarca çalışan yeni ücretin açıklanacağı tarihi araştırıyor.
Geçmiş yıllardaki uygulamalarda komisyon görüşmeleri aralık ayında gerçekleştirilmiş, yeni yılın asgari ücreti yılın son günlerinde kamuoyuna duyurulmuştu.
2027 asgari ücretinin de aralık ayındaki görüşmelerin tamamlanmasının ardından açıklanması ve 1 Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor. Ancak kesin açıklama tarihi henüz duyurulmadı.
2026 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
2026 yılında geçerli olan asgari ücretin net tutarı 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak uygulanıyor.
Brüt asgari ücret ise 33 bin 30 lira seviyesinde bulunuyor. Yeni ücret belirleninceye kadar çalışanların maaş hesaplamalarında mevcut tutarlar geçerliliğini koruyor.
2027 yılında yapılacak artışın ardından hem çalışanların net maaşları hem de işverenlerin asgari ücret üzerinden hesaplanan maliyetleri değişecek.