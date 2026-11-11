MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 11 Kasım Çarşamba MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için heyecan yeniden yükseliyor. 11 Kasım 2026 Çarşamba akşamı yayınlanacak bölümde mavi ve kırmızı takım, kebap çeşitlerinden oluşan özel menüyü en iyi şekilde hazırlamak için karşı karşıya gelecek. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu 4-3 kazanan Mavi Takım, ikinci mücadelede de avantajını korumak istiyor. İlk eleme adayı Nurten'in belli olmasının ardından gözler bu akşam açıklanacak ikinci eleme adayına çevrildi. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 11 Kasım Çarşamba MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte 11 Kasım MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kazanan takım...
MasterChef Türkiye, yeni haftanın ikinci dokunulmazlık oyunuyla izleyici karşısına çıktı. 11 Kasım Çarşamba akşamı yayınlanacak bölümde yarışmacıların ana gündemi kebap çeşitleri oldu. Mavi ve kırmızı takım, şeflerin istediği lezzetleri hazırlayarak dokunulmazlığı kazanmak için mücadele etti. Takım oyununu kaybeden taraf için bireysel dokunulmazlık ve eleme oylaması süreci başladı. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 11 Kasım 2026 MasterChef eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlığı kim aldı? İşte MasterChef'in son bölümüne ilişkin merak edilen ayrıntılar...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.
MASTERCHEF 11 KASIM BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Takım dokunulmazlığını kaybeden ekip, gecenin devamında bireysel dokunulmazlık mücadelesi verecek. Yarışmacılar, şeflerin belirleyeceği yemek veya görev üzerinden en başarılı tabağı hazırlamak için tezgâh başına geçecek.
Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı, yeni eleme sistemi kapsamında kendisini eleme oylamasının dışında tutacak. Gecenin kazananı ise şeflerin değerlendirmesinin ardından belli olacak.
MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef'te haftanın ilk eleme adayı 10 Kasım Salı akşamı oynanan dokunulmazlık oyununun ardından Nurten olmuştu. Mavi Takım'ın 4-3 kazandığı mücadelede bireysel dokunulmazlığı Nilay elde etmiş, Kırmızı Takım'daki oylama sonucunda Nurten potaya girmişti.
11 Kasım Çarşamba akşamı oynanacak ikinci dokunulmazlık oyununun ardından eleme sürecine yeni isimler eklenecek. Gecenin sonunda iki eleme adayının daha belli olması bekleniyor. Yarışmacıların isimleri, oyun ve oylama tamamlandıktan sonra netleşecek.
MASTERCHEF MAVİ VE KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?
MAVİ TAKIM:
Tolğa
Eyüp Can
Armağan-Burçin
Enes
Şadi
Ayşe
KIRMIZI TAKIM:
Tolgahan
Muhammed
Bahar
Şükran
Nurten
Nilay