MasterChef Türkiye, yeni haftanın ikinci dokunulmazlık oyunuyla izleyici karşısına çıktı. 11 Kasım Çarşamba akşamı yayınlanacak bölümde yarışmacıların ana gündemi kebap çeşitleri oldu. Mavi ve kırmızı takım, şeflerin istediği lezzetleri hazırlayarak dokunulmazlığı kazanmak için mücadele etti. Takım oyununu kaybeden taraf için bireysel dokunulmazlık ve eleme oylaması süreci başladı. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 11 Kasım 2026 MasterChef eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlığı kim aldı? İşte MasterChef'in son bölümüne ilişkin merak edilen ayrıntılar...