MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 12 Kasım Perşembe MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef Türkiye 2026'da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için heyecan doruğa çıktı. 12 Kasım Perşembe akşamı TV8 ekranlarında yayınlanan yeni bölümde Mavi ve Kırmızı Takım, bu kez mantar konseptiyle hazırlanan yemeklerde hünerlerini sergiledi. Şeflerin belirlediği mantarlı yemekleri en başarılı şekilde hazırlamak isteyen yarışmacılar, dokunulmazlığı kazanmak için kıyasıya mücadele etti. Takım oyununda kaybeden taraf ise bireysel dokunulmazlık mücadelesine çıktı. Gecenin sonunda yapılacak değerlendirme ve oylama sonucunda haftanın üçüncü eleme adayı da belli oldu. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, bireysel dokunulmazlığı kim aldı? İşte 12 Kasım MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler ve eleme potasına giren isim...
MasterChef Türkiye'de heyecan sürüyor. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Mavi Takım kazanırken ikinci dokunulmazlık mücadelesinde Kırmızı Takım galip geldi. Böylece haftalık takım dokunulmazlığı yarışında skor 1-1'e geldi. İlk iki eleme adayı ise yapılan oylamalar sonucunda Nurten ve Burçin oldu. Peki, 12 Kasım Perşembe MasterChef'te üçüncü eleme adayı kim oldu? İşte gecenin sonuçları...
MASTERCHEF 12 KASIM DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef'te bireysel dokunulmazlık oyununu Tolgahan kazandı.
MASTERCHEF 12 KASIM ELEME ADAYI KİM OLDU?
Bireysel dokunulmazlık oyununun ardından takım oylamasına geçilecek. Yapılacak oylama sonucunda haftanın üçüncü eleme adayı belli olacak.
12 Kasım Perşembe akşamı açıklanacak eleme adayıyla birlikte haftanın eleme potasındaki yarışmacı sayısı üçe yükselecek.
MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
MasterChef Türkiye'de 10-14 Kasım haftasının şu ana kadar belli olan eleme adayları şöyle:
1. Nurten
2. Burçin