Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 12 Kasım Perşembe MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 12 Kasım Perşembe MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef Türkiye 2026'da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için heyecan doruğa çıktı. 12 Kasım Perşembe akşamı TV8 ekranlarında yayınlanan yeni bölümde Mavi ve Kırmızı Takım, bu kez mantar konseptiyle hazırlanan yemeklerde hünerlerini sergiledi. Şeflerin belirlediği mantarlı yemekleri en başarılı şekilde hazırlamak isteyen yarışmacılar, dokunulmazlığı kazanmak için kıyasıya mücadele etti. Takım oyununda kaybeden taraf ise bireysel dokunulmazlık mücadelesine çıktı. Gecenin sonunda yapılacak değerlendirme ve oylama sonucunda haftanın üçüncü eleme adayı da belli oldu. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, bireysel dokunulmazlığı kim aldı? İşte 12 Kasım MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler ve eleme potasına giren isim...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Kasım 2026 - 00:22 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        MasterChef Türkiye'de heyecan sürüyor. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Mavi Takım kazanırken ikinci dokunulmazlık mücadelesinde Kırmızı Takım galip geldi. Böylece haftalık takım dokunulmazlığı yarışında skor 1-1'e geldi. İlk iki eleme adayı ise yapılan oylamalar sonucunda Nurten ve Burçin oldu. Peki, 12 Kasım Perşembe MasterChef'te üçüncü eleme adayı kim oldu? İşte gecenin sonuçları...

        2

        MASTERCHEF 12 KASIM DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.

        3

        MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

        MasterChef'te bireysel dokunulmazlık oyununu Tolgahan kazandı.

        4

        MASTERCHEF 12 KASIM ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Bireysel dokunulmazlık oyununun ardından takım oylamasına geçilecek. Yapılacak oylama sonucunda haftanın üçüncü eleme adayı belli olacak.

        12 Kasım Perşembe akşamı açıklanacak eleme adayıyla birlikte haftanın eleme potasındaki yarışmacı sayısı üçe yükselecek.

        5

        MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        MasterChef Türkiye'de 10-14 Kasım haftasının şu ana kadar belli olan eleme adayları şöyle:

        1. Nurten

        2. Burçin

        ÖNERİLEN VİDEO

        Silivri'de İETT otobüsünün yanması kamerada

         Silivri'de İETT otobüsünün yanarak kullanılamaz hale gelmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.(AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Malatya'da helikopter düştü: 4 asker şehit oldu
        Malatya'da helikopter düştü: 4 asker şehit oldu
        İran'ın Sirik şehrine saldırı
        İran'ın Sirik şehrine saldırı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 İş Forumu'nda hitapta bulundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 İş Forumu'nda hitapta bulundu
        "Kolej takımı havasındayız"
        "Kolej takımı havasındayız"
        Onur Genç: 2027’de enflasyon yüzde 25-30 aralığında olacak
        Onur Genç: 2027’de enflasyon yüzde 25-30 aralığında olacak
        Muhtardan hayat kurtaran hareket
        Muhtardan hayat kurtaran hareket
        HT Özel | California Valisi Newsom COP31'de: Umarım Trump'ın tehditleri karşısında AB diz çökmez
        HT Özel | California Valisi Newsom COP31'de: Umarım Trump'ın tehditleri karşısında AB diz çökmez
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        Milliler 44 yıl sonra aynı kabusu yaşıyor!
        Milliler 44 yıl sonra aynı kabusu yaşıyor!
        NVIDIA CEO'su Jensen Huang istifa etti
        NVIDIA CEO'su Jensen Huang istifa etti
        Kuyt'ın yeni adresini duyurdular!
        Kuyt'ın yeni adresini duyurdular!
        GSS borçlarının silinmesi için kanun teklifi
        GSS borçlarının silinmesi için kanun teklifi
        Trump'tan Vance'e ilk 'ültimatom'
        Trump'tan Vance'e ilk 'ültimatom'
        İş insanı villasında öldürüldü! Kesici alet izlerine rastlandı
        İş insanı villasında öldürüldü! Kesici alet izlerine rastlandı
        "Finansmanın yanında teknoloji de gerekiyor"
        "Finansmanın yanında teknoloji de gerekiyor"
        Yeni kariyerine adım attı
        Yeni kariyerine adım attı
        Mardin gezisi kabusa döndü! İnme geçiren kadını kuzen doktorlar kurtardı
        Mardin gezisi kabusa döndü! İnme geçiren kadını kuzen doktorlar kurtardı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 temasları
        Boşanma iddialarına yanıt
        Boşanma iddialarına yanıt
        Sigorta Sayfası COP31'de
        Sigorta Sayfası COP31'de