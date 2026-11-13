MasterChef Türkiye'de heyecan sürüyor. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Mavi Takım kazanırken ikinci dokunulmazlık mücadelesinde Kırmızı Takım galip geldi. Böylece haftalık takım dokunulmazlığı yarışında skor 1-1'e geldi. İlk iki eleme adayı ise yapılan oylamalar sonucunda Nurten ve Burçin oldu. Peki, 12 Kasım Perşembe MasterChef'te üçüncü eleme adayı kim oldu? İşte gecenin sonuçları...