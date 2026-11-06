MasterChef Türkiye'de heyecan haftanın ikinci takım oyunu ile devam etti. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun değerlendireceği gecede yarışmacılardan uskumru dolması hazırlamaları istendi. Mavi ve kırmızı takım, şeflerin beğenisini kazanarak dokunulmazlığı elde etmek için zamana karşı yarıştı. Gecenin sonunda kaybeden takım bireysel dokunulmazlık oyununda yeniden mücadele verdi. İlk eleme adayları Tolgahan ve Ayşe olarak belirlenirken gözler yeni isimlerin kim olduğuna çevrildi. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 5 Kasım 2026 MasterChef eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlığı kim aldı? İşte detaylar...