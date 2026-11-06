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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Kasım Perşembe MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Kasım Perşembe MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef Türkiye 2026'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmada mavi ve kırmızı takım, dokunulmazlığı kazanabilmek için bu kez uskumru dolması konseptinde mücadele etti. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda kırmızı takım galip gelirken bireysel dokunulmazlığı Kübra kazanmıştı. Peki, 5 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, bireysel dokunulmazlığı kim aldı, eleme adayı kim oldu? İşte 5 Kasım Perşembe MasterChef Türkiye son bölümde yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 00:39 Güncelleme:
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        MasterChef Türkiye'de heyecan haftanın ikinci takım oyunu ile devam etti. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun değerlendireceği gecede yarışmacılardan uskumru dolması hazırlamaları istendi. Mavi ve kırmızı takım, şeflerin beğenisini kazanarak dokunulmazlığı elde etmek için zamana karşı yarıştı. Gecenin sonunda kaybeden takım bireysel dokunulmazlık oyununda yeniden mücadele verdi. İlk eleme adayları Tolgahan ve Ayşe olarak belirlenirken gözler yeni isimlerin kim olduğuna çevrildi. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 5 Kasım 2026 MasterChef eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlığı kim aldı? İşte detaylar...

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        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.

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        MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

        MasteChef'te bireysel dokunulmazlığın sahibi Nurten oldu.

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        5 KASIM MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

        MasterChef Türkiye'de haftanın üçüncü eleme adayı Bahar olurken, dördüncü eleme adayı ise Eyüp Can oldu

        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

        MasterChef Türkiye'de haftanın ilk dokunulmazlık oyununun ardından eleme potasına giren isimler belli olmuştu.

        - 1. eleme adayı: Tolgahan

        - 2. eleme adayı: Ayşe

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        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

        MAVİ TAKIM

        Armağan (Kaptan)

        Muhammed

        Tolga

        Kübra

        Şadi

        Tolgahan

        Ayşe

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        KIRMIZI TAKIM

        Şükran (Kaptan)

        Bahar

        Burçin

        Nurten

        Eyüp Can

        Nilay

        Enes

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        MASTERCHEF KİM ELENDİ 1 KASIM 2026?

        Masterchef'te elenen son yarışmacı Hasan Alp oldu.

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        #MasterChef dokunulmazlık oyunu
        #Masterchef
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