Masterchef eleme adayları 29 Ekim 2026: Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Masterchef’te 29 Ekim Perşembe günü yeni eleme adayı duyurulacak. Hasan Alp ve Kübra’nın kaptanlığındaki takımlar, şeflerin değerlendirmesinden geçmek için çaba gösterecek. Takım oyunundan sonra yapılacak bireysel dokunulmazlık mücadelesinde yarışmacılar elenmemek için yarışacak. Peki, 29 Ekim 2026 Masterchef eleme adayları kim oldu?