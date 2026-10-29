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        Haberler Bilgi Magazin Masterchef eleme adayları 29 Ekim 2026: Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

        Masterchef eleme adayları 29 Ekim 2026: Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

        Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef eleme adayları belirlenmeye devam ediyor. Somer, Danilo ve Mehmet şef tabakları değerlendirirken yarışmacılar dokunulmazlığın sahibi olmak için ellerinden geleni yapmaya çalışıyor. MasterChef Türkiye'de 28 Ekim Çarşamba akşamı haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı. MasterChef Türkiye'de haftanın dördüncü eleme adayı da Hasan Alp oldu. Peki Masterchef'te 5.ve 6. Eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 21:20 Güncelleme:
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        Masterchef’te 29 Ekim Perşembe günü yeni eleme adayı duyurulacak. Hasan Alp ve Kübra’nın kaptanlığındaki takımlar, şeflerin değerlendirmesinden geçmek için çaba gösterecek. Takım oyunundan sonra yapılacak bireysel dokunulmazlık mücadelesinde yarışmacılar elenmemek için yarışacak. Peki, 29 Ekim 2026 Masterchef eleme adayları kim oldu?

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        MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Masterchef eleme adayı açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

        MASTERCHEF SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

        MasterChef Türkiye'de 28 Ekim Çarşamba akşamı haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.

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        MasterChef'te haftanın üçüncü eleme adayı, Şükran oldu.

        MasterChef Türkiye'de haftanın dördüncü eleme adayı da Hasan Alp oldu.

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