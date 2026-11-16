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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı, 16 Kasım Pazartesi MasterChef'te mavi takım kaptanı kim oldu?

        MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı, 16 Kasım Pazartesi MasterChef'te mavi takım kaptanı kim oldu?

        MasterChef Türkiye'de yeni haftanın başlamasıyla birlikte kaptanlık oyunu heyecanı yeniden yaşanıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmada şefler, yarışmacılardan bu kez Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden kuru fasulye ve pilav hazırlamalarını istedi. Yarışmacılar, hem lezzet hem de sunum açısından en başarılı tabağı ortaya çıkararak mavi takım kaptanlığını kazanmak için mücadele edecek. Şeflerin değerlendirmesinin ardından gecenin en başarılı tabağını hazırlayan isim yeni haftanın mavi takım kaptanı olacak. Peki, MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, 16 Kasım Pazartesi mavi takım kaptanı kim oldu? İşte 16 Kasım Pazartesi MasterChef mavi ve kırmızı takım kaptanları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 22:05 Güncelleme:
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        MasterChef Türkiye'de 16 Kasım 2026 Pazartesi akşamı yeni haftanın ilk mücadelesi ekrana geliyor. Yarışmacılar, kaptanlık oyununda kuru fasulye ve pilav yaparak şeflerin beğenisini kazanmaya çalışacak. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın değerlendirmeleri sonucunda en başarılı tabağı hazırlayan yarışmacı kaptanlık avantajını elde edecek. Mavi takım kaptanı olan yarışmacı, rakip kırmızı takımın kaptanını da belirleme hakkına sahip olacak. Peki, MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 16 Kasım 2026 MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl oluştu? İşte 16 Kasım MasterChef kaptanlık oyununu kazanan yarışmacı...

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        MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef Türkiye'de 16 Kasım Pazartesi akşamı oynanan kaptanlık oyununda yarışmacılardan kuru fasulye ve pilav hazırlamaları istendi. Yarışmacılar, geleneksel Türk mutfağının bu iki önemli lezzetini en iyi şekilde hazırlayarak şeflerin karşısına çıktı.

        Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin tadım ve puanlamalarının ardından gecenin kazananı belli olacak. En yüksek puanı alan yarışmacı, yeni haftanın mavi takım kaptanlığını üstlenecek.

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        MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

        Kaptanlık oyununu kazanan yarışmacı, MasterChef Türkiye'de 16 Kasım haftasının mavi takım kaptanı olacak. Mavi takım kaptanı, takımını oluşturmanın yanı sıra rakip kırmızı takımın kaptanını da seçme hakkını elde edecek.

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        MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

        Mavi takım kaptanının belirlenmesinin ardından gözler kırmızı takım kaptanına çevrilecek. Kaptanlık oyununu kazanan yarışmacının tercihiyle kırmızı takımın lideri de belli olacak.

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        MASTERCHEF MAVİ VE KIRMIZI TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

        MasterChef'te kaptanların belirlenmesinin ardından haftanın takım kadroları oluşturulacak. Mavi ve kırmızı takım kaptanları, yarışmacıları sırayla seçerek ekiplerini kuracak.

        Yeni takımların belirlenmesiyle birlikte haftanın dokunulmazlık oyunları ve takım mücadeleleri başlayacak.

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        MASTERCHEF'TE GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

        MasterChef Türkiye'de 15 Kasım Pazar akşamı gerçekleştirilen eleme gecesinde Nurten, Burçin, Bahar ve Enes eleme potasında mücadele etti. Yarışmacılardan kereviz kullanarak yaratıcı bir yemek hazırlamaları istendi. Şeflerin puanlaması sonucunda en düşük puanı alan yarışmacı yarışmaya veda etti.

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