MasterChef Türkiye'de 15 Kasım 2026 Pazar akşamı haftanın eleme heyecanı yaşandı. Eleme potasında bulunan dört yarışmacı, yarışmaya devam edebilmek için en iyi tabaklarını hazırlamaya çalıştı. Şeflerin belirlediği kereviz konsepti, yarışmacıların yaratıcılığını ve mutfak becerilerini ön plana çıkaracak. Hazırlanan yemekler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu tarafından değerlendirildi. Peki, MasterChef'te kim elendi ve şeflerden en düşük puanı hangi yarışmacı aldı? İşte 15 Kasım MasterChef eleme potasında yer alan yarışmacılar...