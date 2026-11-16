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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef'te veda gecesi! 15 Kasım Pazar MasterChef kim elendi, kim gitti, potada kimler vardı?

        MasterChef'te veda gecesi! 15 Kasım Pazar MasterChef kim elendi, kim gitti, potada kimler vardı?

        MasterChef Türkiye'de haftanın eleme gecesi için heyecan doruğa çıktı. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmada bu hafta eleme potasına giren dört yarışmacı, tezgah başında tüm hünerlerini sergiledi. Nurten, Burçin, Bahar ve Enes, MasterChef'te kalabilmek için şeflerin karşısına çıktı. Haftanın eleme oyununda yarışmacılardan kereviz kullanarak yaratıcı bir yemek hazırlamaları istendi. Peki, 15 Kasım Pazar MasterChef kim elendi, eleme potasında kimler var? İşte 15 Kasım 2026 Pazar MasterChef Türkiye'de elenen yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 00:31 Güncelleme:
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        MasterChef Türkiye'de 15 Kasım 2026 Pazar akşamı haftanın eleme heyecanı yaşandı. Eleme potasında bulunan dört yarışmacı, yarışmaya devam edebilmek için en iyi tabaklarını hazırlamaya çalıştı. Şeflerin belirlediği kereviz konsepti, yarışmacıların yaratıcılığını ve mutfak becerilerini ön plana çıkaracak. Hazırlanan yemekler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu tarafından değerlendirildi. Peki, MasterChef'te kim elendi ve şeflerden en düşük puanı hangi yarışmacı aldı? İşte 15 Kasım MasterChef eleme potasında yer alan yarışmacılar...

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        MASTERCHEF 15 KASIM KİM ELENDİ?

        MasterChef Türkiye'nin 15 Kasım 2026 Pazar akşamı yayınlanan bölümünde haftanın eleme mücadelesi gerçekleştirildi. Yarışmacılar, kereviz kullanarak yaratıcı ve lezzetli tabaklar hazırlamak için tezgâh başına geçti.

        Şeflerin tadım ve değerlendirmelerinin ardından yarışmacılara puanları verilecek. Gecenin sonunda en düşük puanı alan isim MasterChef Türkiye'ye 13. yarışmacı olarak veda edecek.

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        MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        MasterChef Türkiye'de haftanın dokunulmazlık oyunları ve takım oylamalarının ardından dört yarışmacı eleme potasına girdi. 15 Kasım Pazar akşamı yarışmaya veda etmemek için mücadele edecek isimler şöyle:

        - Nurten

        - Burçin

        - Bahar

        - Enes

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        MASTERCHEF ELEME OYUNUNDA KEREVİZ KONSEPTİ

        Haftanın eleme gecesinde yarışmacılardan kereviz kullanarak yaratıcı bir yemek hazırlamaları istenecek. Genellikle farklı tariflerde kullanılan kereviz, bu kez yarışmacıların gastronomi becerilerini gösterecekleri ana malzeme olacak.

        Yarışmacılar hem lezzet hem de sunum açısından şeflerden yüksek puan alabilmek için mücadele edecek. Hazırlanan tabaklar Mehmet Şef, Danilo Şef ve Somer Şef tarafından değerlendirilecek.

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        MASTERCHEF'TE KİM GİTTİ?

        MasterChef Türkiye'de şeflerin değerlendirmesinin ardından en az puanı alan Nurten elenen yarışmacı oldu.

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