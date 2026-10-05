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        Haberler Bilgi Magazin Veda gecesi! MasterChef kim elendi? 4 Ekim Pazar MasterChef kim gitti, hangi yarışmacı veda etti?

        Veda gecesi! MasterChef kim elendi? 4 Ekim Pazar MasterChef kim gitti, hangi yarışmacı veda etti?

        MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı. Eleme potasında yer alan yarışmacılar, şeflerin karşısında en iyi tabaklarını hazırlayarak yarışmada kalmaya çalıştı. Gecenin sonunda bir yarışmacı MasterChef hayallerine veda etti. İzleyiciler ise MasterChef'te bu hafta kimin elendiğini ve yarışmaya kimin veda ettiğini araştırıyor. Eleme gecesinde şeflerin değerlendirmesinin ardından en düşük puanı alan isim yarışmaya veda etti. Peki MasterChef kim elendi, 4 Ekim 2026 MasterChef'te kim gitti? İşte MasterChef'te elenen yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ekim 2026 - 00:34 Güncelleme:
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        MasterChef Türkiye'de veda gecesi... Eleme oyununda yarışmacılar şeflerin istediği yemekleri en başarılı şekilde hazırlayarak yarışmada kalmak için mücadele etti. Gecenin sonunda şeflerin verdiği puanlar doğrultusunda yarışmaya veda eden isim belli oldu. MasterChef takipçileri ise programın başlamasıyla birlikte "MasterChef kim elendi?" ve "MasterChef'te kim gitti?" sorularına yanıt arıyor. İşte MasterChef 4 Ekim 2026 son bölümde yaşanan gelişmeler...

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        MASTERCHEF KİM ELENDİ?

        MasterChef'te rakiplerden daha az başarılı tabak yapan yarışmacı son yemeğini yaptı. Şeflerin değerlendirmelerinin ardından en az başarılı tabağı yapan Batuhan MasterChef'te elenen yarışmacı oldu.

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        MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        MasterChef Türkiye'de bu haftanın eleme potasında Kübra, Ayşe, Şiringül, Buse, Batuhan, Nurten, Şükran ve Tolgahan yer alıyor. Sekiz yarışmacının mücadele edeceği eleme gecesinde şeflerin değerlendirmesi sonucunda bir isim yarışmaya veda edecek.

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        MasterChef eleme potasında yer alan yarışmacılar şöyle:

        Kübra

        Ayşe

        Şiringül

        Buse

        Batuhan

        Nurten

        Şükran

        Tolgahan

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