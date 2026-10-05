MasterChef Türkiye'de veda gecesi... Eleme oyununda yarışmacılar şeflerin istediği yemekleri en başarılı şekilde hazırlayarak yarışmada kalmak için mücadele etti. Gecenin sonunda şeflerin verdiği puanlar doğrultusunda yarışmaya veda eden isim belli oldu. MasterChef takipçileri ise programın başlamasıyla birlikte "MasterChef kim elendi?" ve "MasterChef'te kim gitti?" sorularına yanıt arıyor. İşte MasterChef 4 Ekim 2026 son bölümde yaşanan gelişmeler...