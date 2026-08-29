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        Haberler Bilgi MasterChef’te 3. takım oyununu kim kazandı? 28 Ağustos 2026 2026 MasterChef eleme adayları kim oldu? İşte, 5. ve 6. eleme adayı..

        MasterChef’te 3. takım oyununu kim kazandı? 28 Ağustos 2026 2026 MasterChef eleme adayları kim oldu? İşte, 5. ve 6. eleme adayı..

        MasterChef kim kazandı? sorusu, programı takip eden seyircilerin gündeminde yer alıyor. MasterChef Türkiye'de haftanın üçüncü takım oyunu yaşandı. Kırmızı Takım'ın hafta boyunca elde ettiği üstünlüğün ardından yarışmacılar bu kez Uzak Doğu mutfağının sevilen lezzetlerini hazırlamak için mutfağa girdi. Toplam 9 farklı yemeğin yapılacağı gecede, gözler takım oyununun sonucuna çevrildi. İşte, 28 Ağustos Cuma MasterChef Türkiye 3.takım oyununun kazananı ve 5. ve 6. eleme adayı hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Ağustos 2026 - 20:02 Güncelleme:
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        MasterChef Türkiye'de 28 Ağustos 2026 Cuma akşamı heyecan dolu bir takım oyunu oynandı. Haftanın ilk iki takım oyununda üstünlük sağlayan Kırmızı Takım, seriyi sürdürmek isterken Mavi Takım ise kritik mücadelede galibiyet aradı. Programın yeni bölümde gecenenin kazananının yanı sıra bireysel performans sonucunda eleme potasına giren isimler de belli oldu. Peki, MasterChef’te hangi takım kazandı? İşte, MasterChef kazanan takım hakkında merak edilenler...

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        MASTERCHEF'TE HAFTANIN 3. TAKIM OYUNU OYNANDI

        MasterChef Türkiye'de haftanın üçüncü takım oyunu 28 Ağustos Cuma akşamı ekranlara geldi. Takımlar, şeflerin belirlediği menü doğrultusunda mutfakta kıyasıya mücadele etti.

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        UZAK DOĞU MUTFAĞINDAN 9 YEMEK YAPILDI

        MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacıları zorlu bir menü bekledi. Kırmızı ve Mavi Takım, Uzak Doğu mutfağından toplam 9 farklı yemek hazırladı.

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        MASTERCHEF'TE HANGİ TAKIM KAZANDI?

        MasterChef Türkiye'nin 28 Ağustos 2026 tarihli bölümünde oynanacak üçüncü takım oyununun sonucu belli oldu. TV8'in yayımladığı MasterChef'te 3.dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.

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        MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

        MasterChef Türkiye 2026'nın bireysel dokunulmazlığını kazanan Şükran oldu.

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        MASTERCHEF 5. VE 6. ELEME ADAYI KİM OLDU?

        MasterChef 5. eleme adayı Recep oldu.

        MASTERCHEF ELEME POTASI

        Şadi

        Nilay

        Simge

        Ayşe

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