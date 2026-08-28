MEB DUYURDU! MEMURLARA UYUM İZNİ NE ZAMAN? Memurlar hangi tarihler arasında idari izinli olacak, okullar ne zaman açılacak?
Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde okula başlayacak öğrenciler için uyum süreci yaklaşırken, velileri yakından ilgilendiren idari izin düzenlemesi gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasıyla, çocuğu okula başlayacak kamu çalışanlarının yararlanacağı izin uygulamasının kapsamı ve tarihleri belli oldu. Peki, memurlar hangi günlerde ve kaç saat idari izin kullanabilecek, okullar ne zaman açılıyor? Okula uyum haftasında kamu çalışanlarına yönelik düzenlemenin tüm detayları haberimizde...
2026-2027 eğitim öğretim dönemi öncesinde okula ilk kez başlayacak çocukların uyum süreci için yeni bir düzenleme yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan uygulamayla, belirli şartları taşıyan kamu çalışanlarına okul başlangıç döneminde günlük idari izin hakkı tanındı. Peki, memurlar ne zaman idari izin kullanacak? Günde 3 saatlik izin uygulaması hangi tarihleri kapsıyor? İşte MEB’in açıkladığı detaylar...
MEB DUYURDU! MEMURLARA UYUM İZNİ NE ZAMAN?
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan "2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler" konulu Genelgede yer alan, uyum eğitimleri ve aile katılım etkinliklerinin Bakanlıkça belirlenen takvim ve program çerçevesinde ailenin sürece etkin katılımı esas alınarak gerçekleştirilmesine ilişkin hüküm doğrultusunda, yeni eğitim öğretim yılında ailelerin çocuklarının okula uyum süreçlerine daha etkin katılımı sağlanacak.
Bu kapsamda, okul öncesi eğitim, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik 7-11 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek uyum eğitim programlarından başlayarak ailelerin eğitim sürecine bütüncül bir yaklaşımla etkin katılımının sağlanması ve okul-aile iş birliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.
UYUM HAFTASINDA VELİLER KATILIM SAĞLAYACAK
Aileyi güçlendirecek politikalara yön vermesi amacıyla ilan edilen "Aile ve Nüfus 10 Yılı" çerçevesinde gerçekleştirilecek program kapsamında okul öncesi eğitim, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrenci velilerinin 7-11 Eylül 2026 tarihlerindeki uyum haftası eğitimlerine etkin katılımı sağlanacak.
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinden kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazı doğrultusunda; kamuda çalışan ebeveynlerden biri, talep etmeleri halinde uyum haftası eğitimlerinde öğrencinin kayıtlı olduğu eğitim kurumunun ders saatlerine uygun olarak 3 saati aşmayacak şekilde idari izinli sayılacak.
"Ailemle Okul Yolu Programı" yıl boyunca devam edecek
Uyum eğitimleriyle başlayacak aile katılımı yalnızca uyum haftasıyla sınırlı kalmayacak. Aile katılımı, gelişim ve rehberlik uygulamaları "Ailemle Okul Yolu Programı" adı altında birbiriyle ilişkilendirilerek eğitim öğretim yılının tamamına yayılacak.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
2026-2027 Eğitim öğretim yılı 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak.
MEB 2026-2027 TAKVİMİ
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre tatil tarihleri şöyle:
1. dönem ara tatili: 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında uygulanacak.
Yarıyıl Tatili: 22 Ocak 2027 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla 1. dönem sona erecek ve yarıyıl tatili başlayacak. İkinci dönem ders zili ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü yeniden çalacak.
2. dönem ara tatili: 2026-2027 eğitim öğretim yılında ikinci ara tatil 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek. Ara tatilin ardından 15 Mart 2027 Pazartesi günü yeniden ders başı yapılacak.