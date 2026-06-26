MEB PROJE OKULLARI ATAMA SONUÇLARI | Öğretmen proje okulları atama sonuçları açıklandı mı?

Öğretmen proje okullarına yapılan atama süreciyle ilgili gözler Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gelecek resmi açıklamaya çevrildi. Binlerce öğretmen, sonuçların ilan edilip edilmediğini yakından takip ederken, atama listelerinin erişime açılıp açılmadığına dair araştırmalar hız kazandı. Sürecin ayrıntıları ve sonuçların yayımlanma durumu en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Peki, Öğretmen proje okulları atama sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...