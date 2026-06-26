MEB PROJE OKULLARI ATAMA SONUÇLARI | Öğretmen proje okulları atama sonuçları açıklandı mı?
Öğretmen proje okullarına yapılan atama süreciyle ilgili gözler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek resmi açıklamaya çevrildi. Binlerce öğretmen, sonuçların ilan edilip edilmediğini yakından takip ederken, atama listelerinin erişime açılıp açılmadığına dair araştırmalar hız kazandı. Sürecin ayrıntıları ve sonuçların yayımlanma durumu en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Peki, Öğretmen proje okulları atama sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...
Öğretmen proje okullarına yapılan atama süreciyle ilgili gözler Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gelecek resmi açıklamaya çevrildi. Binlerce öğretmen, sonuçların ilan edilip edilmediğini yakından takip ederken, atama listelerinin erişime açılıp açılmadığına dair araştırmalar hız kazandı. Sürecin ayrıntıları ve sonuçların yayımlanma durumu en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Peki, Öğretmen proje okulları atama sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...
ÖĞRETMEN PROJE SONUÇLARI ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
2026 yılı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına yönelik yönetici görevlendirme sonuçları 16 Haziran’da kamuoyuna duyuruldu.
Aynı açıklamada öğretmen atama sonuçlarının ise 26 Haziran 2026 tarihinde ilan edileceği belirtildi. Buna göre proje okullarına yapılacak öğretmen atamalarının sonuçlarının, 26 Haziran itibarıyla erişime açılması bekleniyor.