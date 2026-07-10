MEB ROTA MAARİF LGS TERCİH EKRANI 2026: LGS tercihleri ne zaman başlayacak? Rota maarif ekranı açıldı mı? Rota Maarif Sistemi ile LGS tercihleri nasıl yapılır?
LGS sonuçlarının 10 Temmuz 2026 tarihinde açıklanmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler için lise tercih dönemi başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak tercih kılavuzunda, ortaöğretim kurumlarının kontenjanları ile illere göre yüzdelik dilimlerde yer alan öğrenci sayılarına ilişkin ayrıntılar paylaşılacak. Bu yıl ilk kez kullanıma sunulacak "Rota Maarif" ekranı da adayların tercih sürecine rehberlik edecek. Sistem üzerinden hem yerel yerleştirmeyle hem de merkezi sınav puanıyla öğrenci kabul eden liselerin taban puanları, yüzdelik dilimleri ve gerekli net bilgileri incelenebilecek. Peki, 2026 LGS tercihleri başladı mı, tercihler hangi tarihte alınacak ve tercih ekranı erişime açıldı mı? İşte lise tercih sürecine ilişkin merak edilen ayrıntılar...
LGS sonuçlarının 10 Temmuz 2026’da ilan edilmesinin ardından milyonlarca öğrenci için lise tercih maratonu başlamış olacak. Milli Eğitim Bakanlığı, tercih dönemine ilişkin kılavuzla birlikte okulların kontenjan bilgilerini ve illerdeki yüzdelik dilimlere göre öğrenci dağılımlarını kamuoyuyla paylaşacak. Adaylar bu yıl ilk kez devreye alınacak “Rota Maarif” uygulamasından da yararlanabilecek. Yeni ekran sayesinde merkezi sınavla ve yerel yerleştirmeyle öğrenci kabul eden liselerin geçmiş taban puanları, yüzdelik dilimleri ve tahmini net bilgileri karşılaştırılabilecek. Peki, 2026 LGS tercih ekranı ne zaman açılacak, başvurular hangi tarihler arasında yapılacak? İşte tercih takvimi ve sürece ilişkin bilinmesi gerekenler...
LGS TERCİHLERİ 2026 NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2026 LGS sonuçları, 10 Temmuz 2026 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığının “www.meb.gov.tr” internet adresi üzerinden erişime açılacak. Adaylara basılı sonuç belgesi gönderilmeyecek. Sonuçlarla birlikte lise tercih sürecinde kullanılacak okul kontenjan tabloları da aynı gün yayımlanacak.
Lise tercihleri 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacak. Yerleştirme sonuçları ile okullarda kalan boş kontenjanlar ise 5 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.
LGS TERCİHTE ROTA MAARİF SİSTEMİ NEDİR?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen Rota Maarif, öğrencilerin okul tercihlerini daha bilinçli yapabilmeleri için hazırlanan kapsamlı bir dijital rehberlik platformudur. Sistem, Türkiye genelindeki eğitim kurumlarına ilişkin güncel bilgileri tek çatı altında toplayarak öğrencilerin ve velilerin tercih sürecini kolaylaştırmayı amaçlıyor.
Platform sayesinde kullanıcılar, okulların akademik yapısından fiziki imkanlarına kadar birçok detaya ulaşabiliyor. Böylece yalnızca taban puanlar ve yüzdelik dilimler değil, öğrencinin ilgi alanı ve ihtiyaçlarına uygun okul seçenekleri de daha kapsamlı şekilde değerlendirilebiliyor.
LGS TERCİH ROBOTU ROTA MAATİF AÇILDI MI?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın paylaştığı takvime göre, Rota Maarif sistemi LGS merkezi sınav sonuçlarının açıklanacağı 10 Temmuz 2026 tarihinde öğrencilerin kullanımına açılacak. Platforma erişmek isteyen öğrenciler ve veliler, internet tarayıcıları üzerinden rotamaarif.meb.gov.tr adresini ziyaret ederek okul bilgilerine ulaşabilecek ve tercih sürecinde ihtiyaç duydukları verilere tek ekrandan erişebilecek.
ROTA MAARİF SİSTEMİ NASIL KULLANIR?
Rota Maarif üzerinden şu bilgilere erişim sağlanabiliyor:
İl, ilçe ve eğitim kademesine göre okul arama
Anadolu, Fen, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gibi okul türlerine göre filtreleme
Pansiyon ve barınma olanakları
Okulların adres, iletişim bilgileri ve harita konumu
Eğitim saatleri ile öğretim modeli
Laboratuvar, kütüphane, spor salonu ve diğer fiziki imkanlara ilişkin bilgiler
Bu sayede öğrenciler, tercih listelerini oluştururken farklı okulları ayrıntılı şekilde karşılaştırma imkânı elde ediyor.