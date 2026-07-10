MEB ROTA MAARİF LGS TERCİH EKRANI 2026: LGS tercihleri ne zaman başlayacak? Rota maarif ekranı açıldı mı? Rota Maarif Sistemi ile LGS tercihleri nasıl yapılır?

LGS TERCİHTE ROTA MAARİF SİSTEMİ NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen Rota Maarif, öğrencilerin okul tercihlerini daha bilinçli yapabilmeleri için hazırlanan kapsamlı bir dijital rehberlik platformudur. Sistem, Türkiye genelindeki eğitim kurumlarına ilişkin güncel bilgileri tek çatı altında toplayarak öğrencilerin ve velilerin tercih sürecini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Platform sayesinde kullanıcılar, okulların akademik yapısından fiziki imkanlarına kadar birçok detaya ulaşabiliyor. Böylece yalnızca taban puanlar ve yüzdelik dilimler değil, öğrencinin ilgi alanı ve ihtiyaçlarına uygun okul seçenekleri de daha kapsamlı şekilde değerlendirilebiliyor.