Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl, kalp krizi mi geçirdi? Mehmet Ali Erbil son durumu...

        Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl, kalp krizi mi geçirdi? Mehmet Ali Erbil son durumu...

        Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Ünlü komedyenin evinde rahatsızlandığı ve kalp krizi geçirdiği yönündeki haberlerin ardından hayranları, Erbil'in son durumunu öğrenmek için araştırmalara başladı. Yaşanan gelişmelerle birlikte ünlü ismin geçirdiği rahatsızlığın nedeni ve sağlık durumuna ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, Mehmet Ali Erbil kalp krizi mi geçirdi, hastalığı ne? İşte konuyla ilgili son bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Eylül 2026 - 09:57 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Mehmet Ali Erbil’in yaşadığı sağlık problemiyle ilgili gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Ünlü komedyenin rahatsızlandığı ve hastaneye kaldırıldığı yönündeki haberler sonrası sevenleri, Erbil’in sağlık durumuna ilişkin detayları araştırmaya başladı. Özellikle geçirdiği rahatsızlığın nedeni ve son durumuyla ilgili bilgiler merak edilirken, konuyla ilgili yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, Mehmet Ali Erbil’in sağlık durumu nasıl, kendisine ne oldu? İşte ünlü ismin durumuyla ilgili merak edilenler...

        2

        MEHMET ALİ ERBİL KALP KRİZİ GEÇİRDİ!

        Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, evinde yaşadığı rahatsızlığın ardından hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde kalp krizi geçirdiği belirlenen 69 yaşındaki Erbil’e acil müdahale edildi ve tıkalı kalp damarına stent uygulandı.

        Edinilen bilgilere göre Erbil, önceki gün evinde fenalaştı. Yakınları tarafından hızla hastaneye götürülen ünlü sanatçı, burada tedavi altına alındı.

        3

        MEHMET ALİ ERBİL SAĞLIK DURUMU NASIL?

        Doktorların gerçekleştirdiği incelemelerin ardından kalp damarındaki tıkanıklığın giderilmesi için stent takıldığı öğrenildi.

        Tedavisinin tamamlanmasının ardından hastaneden taburcu edilen Mehmet Ali Erbil’in sağlık durumunun iyi olduğu ve bir süre evinde dinleneceği belirtildi.

        4

        Ünlü şovmen, 2018 yılında da kalp krizi geçirerek tedavi görmüştü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Mehmet Ali Erbil
        #mehmet ali erbil son dakika
        #Mehmet Ali Erbil son durumu
        #mehmet ali erbil yoğun bakım
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        F.Bahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        F.Bahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        10 milyar TL'lik yatırımların açılışı yapıldı
        10 milyar TL'lik yatırımların açılışı yapıldı
        Oğuz Murat Aci davasında tazminat karşılığında anlaşma talebi
        Oğuz Murat Aci davasında tazminat karşılığında anlaşma talebi
        Şarkıcı Nev entübe edildi
        Şarkıcı Nev entübe edildi
        DSÖ'den tütün raporu!
        DSÖ'den tütün raporu!
        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kazakistan’da
        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kazakistan’da
        'Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon afişi
        'Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon afişi
        Planlama fark yarattı!
        Planlama fark yarattı!
        Maltepe'deki cani, adliyede! Ev sahipleri Almanya'dan geldi, cinayete kurban gitti!
        Maltepe'deki cani, adliyede! Ev sahipleri Almanya'dan geldi, cinayete kurban gitti!
        KKTC'deki gemi faciasında yeni görüntü! Kırık kızak dikkat çekti!
        KKTC'deki gemi faciasında yeni görüntü! Kırık kızak dikkat çekti!
        AfD adayının sözleri tepki çekti
        AfD adayının sözleri tepki çekti
        İddiaları sarılarak yalanladılar
        İddiaları sarılarak yalanladılar
        WSJ iddia etti: İran yeniden balistik füze üretiyor
        WSJ iddia etti: İran yeniden balistik füze üretiyor
        Samsung'dan Apple'a gönderme
        Samsung'dan Apple'a gönderme
        15 soruda kiralık sosyal konut
        15 soruda kiralık sosyal konut
        Serdar Ortaç'tan eski eşine tebrik
        Serdar Ortaç'tan eski eşine tebrik
        Kartal zirve için sahaya çıkıyor!
        Kartal zirve için sahaya çıkıyor!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        Umutları canlı tutuyor
        Umutları canlı tutuyor