MEMUR MAAŞ ZAMMI SON DURUM: Ocak 2027’de polis, doktor, hemşire memur maaş zammı ne kadar olacak, en düşük memur zammı kaç TL olacak?
Polis, öğretmen, doktor ve hemşire ve birçok meslek kolu memur zammı son dakika haberlerini araştırıyor. Açıklanacak aralık enflasyon verisi, tüm hesapları kesinleştirecek ve milyonlarca kişinin maaşını doğrudan belirleyecek. En son 3 aylık enflasyon farkında rakam netlik kazandı. Buna göre; eylülde aylık enflasyon yüzde 1,84 yıllık enflasyon ise yüzde 29,73 olarak gerçekleşti. Peki 2027 Ocak memur maaşları ne kadar artacak, zam oranı yüzde kaç olacak? İşte, polis, öğretmen, hemşire, doktor memur maaşı hesaplama tablosu ile ilgili detaylar
Memur zammı ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Milyonlarca kamu çalışanı ve memur emeklisinin yılın ilk yarısında alacağı maaş artışı, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından duyurulan TÜFE rakamlarının ardından kesinleşiyor. Böylece yılın son enflasyon verisiyle birlikte milyonlarca kişinin merak ettiği emekli maaşı ve memur maaşı için Ocak 2027’de uygulanacak artış oranları netleşmiş olacak. Peki Ocak 2027’de memur zammı ne kadar olacak, en düşük memur zammı kaç TL olacak?
MEMUR ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Memur ve memur emeklilerinin kesin zam oranı için ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon verileri beklenecek.
2027 Ocak ayında öğretmen, polis, hemşire, mühendis ve diğer kamu çalışanlarının alacağı maaşlar; toplu sözleşme zammı, oluşabilecek enflasyon farkı ve maaş hesaplamasında dikkate alınan diğer unsurlara göre belirlenecek.
En düşük memur emeklisi aylığının ulaşacağı seviye, 2026 yılının son altı aylık enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netleşecek.
TÜİK 3 AYLIK ENLAFYON FARKI NE KADAR OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2026 Eylül ayı enflasyon verileri 5 Ekim Pazartesi günü saat 10.00'da kamuoyu ile paylaşıldı. Böylece 3 aylık enflasyon farkında da rakam netlik kazandı. Buna göre; eylülde aylık enflasyon yüzde 1,84 yıllık enflasyon ise yüzde 29,73 olarak gerçekleşti. Açıklanan verilerle birlikte milyonlarca memur, memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklisinin eylül ayında alacağı zam oranları da netleşti.
2027 OCAK MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Memur ve memur emeklilerinin 2027 yılının ocak ayında alacağı maaş artışında, toplu sözleşmeden kaynaklanan zam oranı ile oluşması halinde enflasyon farkı belirleyici olacak. Yeni yılın ilk altı ayı için yüzde 5 olarak kararlaştırılan toplu sözleşme zammına, 2026'nın temmuz-aralık dönemindeki enflasyonun bir önceki dönem için belirlenen toplu sözleşme oranını aşması durumunda hesaplanacak fark da eklenecek.
Böylece maaşlara yansıyacak nihai artış, yılın ikinci yarısına ait enflasyon verilerinin kesinleşmesiyle ortaya çıkacak. En düşük memur maaşının 70 bin 224 TL olduğu varsayılarak yapılan örnek hesaplamalarda ise farklı zam ihtimallerine göre oluşabilecek yeni maaş tutarları şöyle sıralanıyor:
Yüzde 5 zam - 73.735 TL
Yüzde 7 zam - 75.140 TL
Yüzde 8,01 zam - 75.849 TL
Yüzde 10 zam - 77.246 TL
Yüzde 8,01'lik zam senaryosunda 70 bin 224 TL olan maaş yaklaşık 75 bin 849 TL'ye yükseliyor. Bu hesaplamalar örnek niteliğinde olup aile yardımı, çocuk yardımı, meslek ve derece farklılıkları gibi unsurlara göre maaş tutarları değişiklik gösterebilir.