Memur ve memur emeklilerinin Temmuz 2026 zam oranlarının belli olmasının ardından gözler maaş farkı ödemelerine çevrildi. Çalışan memurlar ile memur emeklilerinin zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih için resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. Bilindiği gibi 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile en düşük memur maaşı 61 bin 890 liradan 70 bin 224 liraya, en düşük memur emekli aylığı 27 bin 772 liradan 31 bin 527 liraya yükseltilmi. Peki memur maaş farkı ne zaman yatacak, emekli memura 14 günlük zam farkı yattı mı? İşte 2026 Temmuz memur maaş farkı ödeme takvimi...