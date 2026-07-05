Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Memur zam farkı ödeme tarihi 2026: Memur maaş farkı ne zaman yatacak? Emekli memura 14 günlük zam farkı yattı mı?

        Memur zam farkı ödeme tarihi 2026: Memur maaş farkı ne zaman yatacak? Emekli memura 14 günlük zam farkı yattı mı?

        Memur maaş zammının kesinleşmesinin ardından milyonlarca memur ve memur emeklisi zam farkı ödemelerinin yapılacağı tarihi araştırmaya başladı. Temmuz ayı maaşlarına yansıyacak artışın yanı sıra 1-14 Temmuz dönemine ait maaş farkının ne zaman hesaplara yatırılacağı merak ediliyor. Memur emeklileri de 14 günlük zam farkı ödemelerine ilişkin son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Memur maaş farkı ödeme takvimi ise ilgili kurumlar tarafından duyurulacak. Peki memur maaş farkı ne zaman yatacak, emekli memura 14 günlük zam farkı yattı mı? İşte memur zam farkı ödeme tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Temmuz 2026 - 19:54 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Memur ve memur emeklilerinin Temmuz 2026 zam oranlarının belli olmasının ardından gözler maaş farkı ödemelerine çevrildi. Çalışan memurlar ile memur emeklilerinin zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih için resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. Bilindiği gibi 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile en düşük memur maaşı 61 bin 890 liradan 70 bin 224 liraya, en düşük memur emekli aylığı 27 bin 772 liradan 31 bin 527 liraya yükseltilmi. Peki memur maaş farkı ne zaman yatacak, emekli memura 14 günlük zam farkı yattı mı? İşte 2026 Temmuz memur maaş farkı ödeme takvimi...

        2

        EMEKLİ MEMUR VE MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

        En düşük memur maaşı 61 bin 890 liradan 70 bin 224 liraya, en düşük memur emekli aylığı 27 bin 772 liradan 31 bin 527 liraya yükseldi.

        3

        MEMUR MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

        Çalışan memurlar, zamlı maaşlarını ilk kez 15 Temmuz 2026 tarihinde alacak. 1-14 Temmuz dönemine ait 14 günlük maaş farkının ise kurumların bordro işlemlerinin tamamlanmasının ardından ödenmesi bekleniyor.

        Geçmiş yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında, maaş farkları bazı kurumlarda 15 Temmuz maaşıyla birlikte, bazı kurumlarda ise bordro işlemlerinin tamamlanmasının ardından Temmuz ayının üçüncü haftasına kadar hesaplara yatırılabiliyor.

        Ancak 2026 yılına ilişkin 14 günlük maaş farkı ödeme takvimi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı ya da ilgili kurumlardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle ödeme tarihi kesinleşmiş değil.

        4

        EMEKLİ MEMURA 14 GÜNLÜK ZAM FARKI YATTI MI?

        Memur emeklilerinin 14 günlük zam farkı ödemelerine ilişkin de henüz resmi ödeme takvimi açıklanmadı.

        Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödeme tarihleri duyurulduğunda, memur emeklilerinin zam farkları belirlenen takvim doğrultusunda hesaplara aktarılacak.

        5

        14 GÜNLÜK ZAM FARKI NASIL HESAPLANIYOR?

        Memur maaş zamları 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmasına rağmen maaş ödemeleri ayın 15'inde yapıldığı için, 1-14 Temmuz arasındaki süreye ait maaş farkı ayrıca hesaplanıyor.

        Bu nedenle çalışan memurlar ile memur emeklilerine, zam oranına göre oluşan 14 günlük fark ödemesi ayrıca yatırılıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        NATO Zirvesi'nde liderleri Togg taşıyacak

        NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'da kullanılacak Togg limuzinler, ATO Congresium ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi arasında delegasyonlar ve basın heyetlerinin ulaşımını sağlayacak

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'ya geldi
        NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'ya geldi
        Erdoğan-Trump görüşmesinde gündem ne olacak?
        Erdoğan-Trump görüşmesinde gündem ne olacak?
        NATO Zirvesi'nde liderleri Togg taşıyacak
        NATO Zirvesi'nde liderleri Togg taşıyacak
        Bugün Ne Oldu? 6 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 6 Temmuz 2026 haberleri
        Mihriban Yılmaz cinayetinde korkunç sözler!
        Mihriban Yılmaz cinayetinde korkunç sözler!
        Beşiktaş, Salih Özcan'la anlaşma sağladı!
        Beşiktaş, Salih Özcan'la anlaşma sağladı!
        Bakan Fidan NYT'ye konuştu
        Bakan Fidan NYT'ye konuştu
        NATO Zirvesi'nin programı belli oldu
        NATO Zirvesi'nin programı belli oldu
        Aral Şimşir, Trabzonspor için geliyor!
        Aral Şimşir, Trabzonspor için geliyor!
        3 çocuk annesinin ölümünde sıcak gelişme... Kocası şüpheli olarak dosyaya eklendi!
        3 çocuk annesinin ölümünde sıcak gelişme... Kocası şüpheli olarak dosyaya eklendi!
        Gol krallığı yarışı kızıştı!
        Gol krallığı yarışı kızıştı!
        Baba-kız tatilde
        Baba-kız tatilde
        Beşiktaş ve F.Bahçe'nin transfer yarışı!
        Beşiktaş ve F.Bahçe'nin transfer yarışı!
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        Otomobilin çarptığı genç avukat kahretti!
        Otomobilin çarptığı genç avukat kahretti!
        FIFA'nın Balogun kararı tartışma yarattı!
        FIFA'nın Balogun kararı tartışma yarattı!
        Türkiye’de sedan devri kapanıyor mu?
        Türkiye’de sedan devri kapanıyor mu?
        Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti
        Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti
        Venedik'ten ödül alacak
        Venedik'ten ödül alacak
        Sağlık sigortasında psikiyatrik muayene trend oldu
        Sağlık sigortasında psikiyatrik muayene trend oldu